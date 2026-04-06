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EN VIVO. Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores 2026 ante Boca Juniors en el Claro Arena

El elenco cruzado vuelve al torneo luego de cuatro años de ausencia. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores 2026 ante Boca Juniors en el Claro Arena

Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores 2026 ante Boca Juniors en el Claro Arena / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Esta semana comienza la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde dos elencos chilenos estarán participando.

Quien debutará por el país en esta etapa del torneo es la Universidad Católica, que volverá a jugar el máximo torneo continental tras cuatro años de ausencia.

Su estreno será en el Claro Arena este martes 7 de abril, nada más y nada menos que ante uno de los grandes del continente, Boca Juniors, que el año pasado ni siquiera pudo superar la fase previa del campeonato.

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En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium y Chilevisión, y por también en la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 6 de abril

20:30 horas | Universidad Católica vs. Boca Juniors | Claro Arena

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