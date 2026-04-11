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Duro golpe para Jarry: cae en semifinales del Challenger de Madrid tras dejar pasar tres set points

El chileno rozó la final del certamen español, pero Jurij Rodionov remontó de forma sensacional para quedarse con el triunfo.

Javier Catalán

Duro golpe para Jarry: cae en semifinales del Challenger de Madrid tras dejar pasar tres set points

Duro golpe para Jarry: cae en semifinales del Challenger de Madrid tras dejar pasar tres set points / Insidefoto

Nicolás Jarry (156°) no pudo seguir estirando su racha de triunfos y este sábado quedó eliminado en las semifinales del Challenger de Madrid tras caer ante Jurij Rodionov (176°).

El chileno, que venía de superar al bosnio Nerman Fatic en cuartos de final, se medía ante el experimentado austriaco, quien le planteó un partido muy exigente, que se extendió por 3 horas y 14 minutos.

En el primer set, el primer quiebre fue a favor del europeo, pero rápidamente fue igualado por Jarry en el juego siguiente. Finalmente, el parcial se definió en el tie break, donde el chileno terminó cediendo por 8-6.

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En la segunda manga, ninguno de los dos dejó espacios para sorpresas y, tras no registrarse quiebres, todo se volvió a definir en el desempate. Esta vez, Rodionov se impuso por 7-4.

El encuentro mantuvo una alta intensidad, y pese a que “Nico” tuvo su opción en el tercer set con tres set points en el undécimo juego, no logró concretarlas y terminó despidiéndose del torneo en semifinales tras otro tie break a favor del austriaco.

La final del Challenger de Madrid la disputarán Jurij Radionov (176°) y el húngaro Zsombor Piros (161°), quien se metió en el duelo por el título tras vencer a Toby Samuel (169°).

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