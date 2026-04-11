Duro golpe para Jarry: cae en semifinales del Challenger de Madrid tras dejar pasar tres set points / Insidefoto

Nicolás Jarry (156°) no pudo seguir estirando su racha de triunfos y este sábado quedó eliminado en las semifinales del Challenger de Madrid tras caer ante Jurij Rodionov (176°).

El chileno, que venía de superar al bosnio Nerman Fatic en cuartos de final, se medía ante el experimentado austriaco, quien le planteó un partido muy exigente, que se extendió por 3 horas y 14 minutos.

En el primer set, el primer quiebre fue a favor del europeo, pero rápidamente fue igualado por Jarry en el juego siguiente. Finalmente, el parcial se definió en el tie break, donde el chileno terminó cediendo por 8-6.

En la segunda manga, ninguno de los dos dejó espacios para sorpresas y, tras no registrarse quiebres, todo se volvió a definir en el desempate. Esta vez, Rodionov se impuso por 7-4.

El encuentro mantuvo una alta intensidad, y pese a que “Nico” tuvo su opción en el tercer set con tres set points en el undécimo juego, no logró concretarlas y terminó despidiéndose del torneo en semifinales tras otro tie break a favor del austriaco.

La final del Challenger de Madrid la disputarán Jurij Radionov (176°) y el húngaro Zsombor Piros (161°), quien se metió en el duelo por el título tras vencer a Toby Samuel (169°).