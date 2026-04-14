Un exalumno de secundaria hirió al menos a 16 personas al abrir fuego de manera indiscriminada con una escopeta en un colegio del distrito de Siverek, en Turquía.

Entre los heridos hay diez estudiantes, cuatro profesores, un policía y un trabajador del comedor, según informó el Ministerio del Interior turco en un comunicado.

Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, un profesor, se encuentra en estado crítico , dijo el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa.

El atacante “se disparó a sí mismo”

También señaló que el agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno del colegio. Según la agencia de prensa privada DHA y varios medios turcos, estaba armado con un rifle de caza.

“La policía acorraló al atacante dentro de la escuela”, dijo Sildak, pero el joven “no se rindió” y finalmente “se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto”, añadió.

Revisa aquí los registros que muestran parte del ataque: