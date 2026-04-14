VIDEO. Exalumno desata tiroteo en colegio de Turquía y deja 16 heridos: agresor se quitó la vida
Entre las víctimas hay estudiantes, profesores y un policía. Uno de los docentes permanece en estado crítico.
Un exalumno de secundaria hirió al menos a 16 personas al abrir fuego de manera indiscriminada con una escopeta en un colegio del distrito de Siverek, en Turquía.
Entre los heridos hay diez estudiantes, cuatro profesores, un policía y un trabajador del comedor, según informó el Ministerio del Interior turco en un comunicado.
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Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, un profesor, se encuentra en estado crítico, dijo el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa.
El atacante “se disparó a sí mismo”
También señaló que el agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno del colegio. Según la agencia de prensa privada DHA y varios medios turcos, estaba armado con un rifle de caza.
“La policía acorraló al atacante dentro de la escuela”, dijo Sildak, pero el joven “no se rindió” y finalmente “se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto”, añadió.
Revisa aquí los registros que muestran parte del ataque:
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