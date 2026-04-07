Tiroteo cerca de consulado de Israel en Estambul deja a atacante muerto y otros dos heridos

Un tiroteo registrado este martes en las inmediaciones del consulado de Israel en Estambul, en Turquía, terminó con un atacante muerto y otros dos heridos, en un hecho que volvió a tensionar la seguridad en torno a sedes diplomáticas en medio del actual escenario regional.

El enfrentamiento ocurrió en el distrito de Besiktas y se prolongó por al menos diez minutos, según reportes de prensa y autoridades turcas.

De acuerdo con la información preliminar, tres hombres vestidos con ropa de camuflaje, armados y con mochilas, llegaron en un vehículo hasta la zona de la legación diplomática.

Allí se produjo el intercambio de disparos con la policía turca, que terminó con los tres atacantes “neutralizados”, uno de ellos fallecido y los otros dos lesionados. El gobernador de Estambul, Davut Gül, calificó el episodio como “una acción que huele a provocación”.

Turquía refuerza seguridad y confirma vínculos de atacantes con grupos religiosos armados

El ministro del Interior turco, Mustafá Çiftci, entregó detalles sobre los involucrados y señaló que uno de ellos tendría vínculos con una organización armada que explota la religión, mientras que los otros dos serían hermanos.

Además, precisó que al menos uno mantenía antecedentes por drogas. Según la versión oficial, los tres habían llegado a Estambul desde Izmit en un automóvil de arriendo.

En paralelo, el Ministerio de Exteriores de Israel aclaró que no había personal diplomático en el consulado al momento del ataque. También se informó que los diplomáticos israelíes habían abandonado Turquía en 2023 tras el deterioro de las relaciones por la guerra entre Israel y Hamás, por lo que el edificio se mantenía sin funcionarios, aunque bajo fuerte resguardo.

El caso quedó bajo investigación de la justicia turca. El ministro de Justicia, Akin Gürlek, informó que tres fiscales fueron designados para indagar el tiroteo, mientras se mantiene una importante presencia policial armada en las cercanías del recinto. En esa línea, se reportó que dos policías sufrieron lesiones menores durante el operativo.

Por ahora, la principal incógnita es si el ataque fue una acción aislada o parte de una provocación de mayor alcance en un contexto de creciente tensión por la guerra con Irán. El episodio, en todo caso, vuelve a poner a Turquía en una posición delicada frente a la seguridad diplomática y a la violencia regional que se proyecta más allá de sus fronteras.