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Golpe diplomático a Israel: Italia frena renovación automática de acuerdo clave en defensa

El Gobierno de Giorgia Meloni suspendió la renovación automática de su acuerdo militar con Israel, marcando un giro en la relación bilateral.

Juan Castillo

Getty Images

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Un nuevo movimiento en el escenario internacional tensiona las relaciones entre Europa y Medio Oriente. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, anunció la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, en una decisión que podría marcar un cambio relevante en la cooperación militar entre ambos países.

La autoridad italiana comunicó la medida desde el foro vinícola Vinitaly, en Verona, donde afirmó que “en consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel”, sin entregar mayores detalles sobre las razones específicas detrás de esta determinación.

Un acuerdo clave que deja de renovarse automáticamente

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El pacto, denominado Memorándum de entendimiento en materia de cooperación militar y de defensa, ha sido el principal marco de colaboración bilateral en este ámbito desde su entrada en vigor el 13 de abril de 2016.

Hasta ahora, el acuerdo contemplaba una renovación automática cada cinco años, lo que garantizaba continuidad en la relación estratégica entre ambos países.

Sin embargo, con esta decisión, Italia cambia el mecanismo: la renovación dejará de ser automática y pasará a evaluarse caso a caso. Según medios internacionales, esta prórroga solo se concreta “siempre y cuando ninguna de las partes” se oponga, lo que abre un nuevo escenario de revisión política en cada periodo.

El anuncio se interpreta como una señal de cautela por parte del Gobierno italiano frente al contexto internacional actual, en un momento donde las relaciones diplomáticas y militares están bajo creciente escrutinio.

Si bien no implica una ruptura inmediata del acuerdo, la medida introduce incertidumbre sobre su continuidad en el mediano plazo y podría influir en futuras decisiones de cooperación entre ambos países.

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