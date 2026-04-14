El grupo de conductores que puede recibir hasta $600.000 para comprar bencina: requisitos, cómo postular y cuándo se paga el beneficio

Una de las primeras acciones anunciadas por el Gobierno de José Antonio Kast ante el alza en el precio de los combustibles fue un apoyo económico para un grupo específico de conductores, quienes dependen en gran medida de sus vehículos para su quehacer diario.

Todo se trata del Bono para Transportistas 2026, dirigido a la compra de combustible para taxis, colectivos y transporte escolar en Chile.

En cifras, el aporte entrega hasta $100.000 mensuales por medio año. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ya dispuso una plataforma para solicitarlo.

Bono para Transportistas 2026 en Chile: ¿Cómo postular y cuáles son los requisitos?

Para realizar la postulación, los interesados deben ingresar al sitio web oficial del MTT (a través del siguiente enlace).

Una vez en el portal, el usuario tendrá que elegir si realiza el trámite en calidad de propietario o de conductor; tras este paso, el proceso continúa con el ingreso mediante ClaveÚnica para seleccionar el vehículo correspondiente y definir finalmente al beneficiario del aporte.

Luego de todo lo anterior, el sistema hace la validación de forma automática y se entrega el resultado de la postulación en el mismo momento.

El bono mensual se pagará entre los meses de abril y septiembre de este año a través de la CuentaRUT del BancoEstado.

“El beneficio dejará de otorgarse a contar del mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent, reportado por la Comisión Nacional de Energía, sea inferior a 80 dólares“, detalla la página oficial del apoyo.