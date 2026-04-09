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Bono Invierno 2026 en Chile: cuál es el monto actualizado y cómo consultar con RUT si lo recibes

El beneficio se paga una sola vez por año. Revisa aquí todos los requisitos.

Javier Méndez

Chilean money, pesos, Lying on the table

Chilean money, pesos, Lying on the table / Andrzej Rostek

El Bono de Invierno 2026 ya tiene monto y condiciones definidas. Se trata de un aporte no postulable de $81.257, que se pagará por una sola vez, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos establecidos por ley.

Para acceder, uno de los puntos clave es la edad. La persona debe tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenecer a alguno de los grupos definidos por la autoridad.

Entre ellos aparecen pensionados del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Capredena, Dipreca, mutualidades de empleadores y también pensionados de AFP que reciban pensión mínima con garantía estatal.

En varios de esos casos, además, la pensión debe ser igual o inferior a $231.440,35, que corresponde al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

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Otro grupo que puede recibir el bono corresponde a quienes son beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no reciben otra pensión. En ese escenario, tendrán derecho al pago aunque el monto de la PGU sea superior al tope de $231.440,35.

Bono Invierno 2026: ¿Cómo consultar con RUT si corresponde el pago?

El aporte económico llegará junto a la pensión de mayo. En la previa, la consulta con RUT sobre la fecha y forma de pago se debe hacer en el sitio web de ChileAtiende (pinchando este enlace).

Hay otras opciones disponibles como:

  • Solicitar una videoatención en ChileAtiende.
  • Llamar al call center de la institución: 101 o +56 44 236 20 00 (desde el extranjero).
  • Dirigirse presencialmente a una sucursal.  

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