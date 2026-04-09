Bono Invierno 2026 en Chile: cuál es el monto actualizado y cómo consultar con RUT si lo recibes

El Bono de Invierno 2026 ya tiene monto y condiciones definidas. Se trata de un aporte no postulable de $81.257 , que se pagará por una sola vez, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos establecidos por ley.

Para acceder, uno de los puntos clave es la edad. La persona debe tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenecer a alguno de los grupos definidos por la autoridad.

Entre ellos aparecen pensionados del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Capredena, Dipreca, mutualidades de empleadores y también pensionados de AFP que reciban pensión mínima con garantía estatal.

En varios de esos casos, además, la pensión debe ser igual o inferior a $231.440,35, que corresponde al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Otro grupo que puede recibir el bono corresponde a quienes son beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no reciben otra pensión. En ese escenario, tendrán derecho al pago aunque el monto de la PGU sea superior al tope de $231.440,35.

Bono Invierno 2026: ¿Cómo consultar con RUT si corresponde el pago?

El aporte económico llegará junto a la pensión de mayo. En la previa, la consulta con RUT sobre la fecha y forma de pago se debe hacer en el sitio web de ChileAtiende (pinchando este enlace).

Hay otras opciones disponibles como: