Bono Invierno 2026 en Chile: cuál es el monto actualizado y cómo consultar con RUT si lo recibes
El beneficio se paga una sola vez por año. Revisa aquí todos los requisitos.
El Bono de Invierno 2026 ya tiene monto y condiciones definidas. Se trata de un aporte no postulable de $81.257, que se pagará por una sola vez, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos establecidos por ley.
Para acceder, uno de los puntos clave es la edad. La persona debe tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenecer a alguno de los grupos definidos por la autoridad.
Entre ellos aparecen pensionados del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Capredena, Dipreca, mutualidades de empleadores y también pensionados de AFP que reciban pensión mínima con garantía estatal.
En varios de esos casos, además, la pensión debe ser igual o inferior a $231.440,35, que corresponde al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.
Revisa también:
Otro grupo que puede recibir el bono corresponde a quienes son beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no reciben otra pensión. En ese escenario, tendrán derecho al pago aunque el monto de la PGU sea superior al tope de $231.440,35.
Bono Invierno 2026: ¿Cómo consultar con RUT si corresponde el pago?
El aporte económico llegará junto a la pensión de mayo. En la previa, la consulta con RUT sobre la fecha y forma de pago se debe hacer en el sitio web de ChileAtiende (pinchando este enlace).
Hay otras opciones disponibles como:
- Solicitar una videoatención en ChileAtiende.
- Llamar al call center de la institución: 101 o +56 44 236 20 00 (desde el extranjero).
- Dirigirse presencialmente a una sucursal.
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