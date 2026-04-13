Nueva acusación golpea a Felicevich: “Está dentro de la selección chilena, no es mentira lo de las nóminas”

El caso de Alberto Letelier sigue dando que hablar en el fútbol chileno. Con apenas 21 años, el delantero formado en O’Higgins decidió retirarse de la actividad en 2025, acusando que su carrera se vio truncada por conflictos entre su entorno de representación y el elenco de Rancagua.

El exjugador, con pasos por Deportes Santa Cruz y Linares, emigró a Estados Unidos para estudiar y hoy busca una nueva oportunidad en el fútbol universitario. Desde allí, conversó con Círculo Central y lanzó una dura acusación contra el representante de futbolistas argentino Fernando Felicevich.

Consultado sobre quién fue el principal responsable de su prematuro retiro, Letelier no dudó en señalar al polémico agente trasandino y al entonces gerente deportivo del equipo rancagüino, Pablo Calandria.

“Felicevich en el Sifup, igual que en los medios de comunicación y todo, tiene una injerencia total, está metido dentro”, lanzó.

“Fernando Felicevich está adentro de la selección y ya no es una mentira con todas las nóminas. No solamente de la selección adulta, sino que de todas las selecciones menores”, añadió Letelier.

Además, repasó a Pablo Calandria y Javier Furwasser, sus exjefes en O’Higgins de Rancagua. “Va más allá de las relaciones, son pésimas personas, un círculo mafioso”, cerró.