Club chileno será comprado por un empresario indio: exseleccionado de La Roja lideraría al plantel / Aladino Fotografias

A horas de que arranque la tercera fecha de la Segunda División, la tercera categoría profesional del fútbol chileno, se concretará un cambio en la propiedad de uno de sus integrantes.

Se trata de Deportes Linares, elenco que tiene como propietario hasta hoy al empresario iquiqueño Jorge Alvial.

Según información de ADN Deportes, este viernes, en Santiago, se cierra la venta del elenco sureño al empresario indio Madhavan Ramakrishnan, quien días atrás, en lo consignado por Séptima Página Noticias, se reunió con el alcalde de la comuna, Mario Meza, para adelantar las gestiones en torno a su futuro del equipo.

Ricardo Lee, exfutbolista del club, participa como mediador en las negociaciones, pudiendo sumarse a futuro en la administración del equipo.

En el progreso del arribo del empresario tecnológico hindú, no se descarta que pueda volver un viejo conocido a la dirección técnica de Deportes Linares, Rodrigo “Kalule” Meléndez, lo que llevaría a la rápida salida del cargo del griego Nikolaos Issaris, quien antes estuvo cerca de dirigir anteriormente a General Velásquez.

Todo a menos de un día de enfrentar a Provincial Osorno, por la tercera fecha de la Segunda División Profesional, en un plantel que tiene varias particularidades para la categoría: un panameño, Julián Rodríguez; un argentino, Nicolás Candado; y un irakí, Abdallah Al-Hamidi, que viene de jugar las últimas dos temporadas en el fútbol amateur nacional.