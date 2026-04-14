Carabineros ofrece trabajo a civiles en distintas regiones de Chile: sueldos superan los $2 millones (y así se postula)

Empresas, organizaciones e instituciones en distintos momentos del año abren vacantes laborales para que personas se unan a sus equipos de trabajo.

Tal es el caso de Carabineros de Chile, quienes a través de su plataforma institucional publicaron un listado de trabajos disponibles para civiles.

Tras una revisión a las vacantes, se detectó que los sueldos en algunos rubros podrían llegar a superar los $2 millones. En tanto, los trabajos están disponibles en diversas regiones del país.

Los trabajos disponibles para civiles en Carabineros

Entre las labores disponibles, hay puestos administrativos, para técnicos y profesionales. A continuación, algunas de las vacantes:

Asistente jurídico

Ecónomo

Administrativos

Archivero

Servicio Mantención de Cuarteles

Telefonista

Estafeta

Operador de Emergencia

Auxiliar contable

Bodeguero

Auxiliar de servicios menores

Técnico mecánico

Mecánico

Técnico en computación

Asistente de guardia

Técnico en cocina

Contador general

Auxiliar de enfermería

Enfermero(a) universitario

Médico Pediatra

Administrador de propiedades y vehículos

Las remuneraciones varían según el puesto de trabajo. Parten en los $847.326 en funciones administrativas y alcanzan los $2.290.257 en labores dirigidas a profesionales.

El plazo para postular, en la mayoría de los trabajos, estará abierto hasta el próximo 26 de abril. No obstante, en algunos cargos dirigidos a profesionales, el plazo culmina este miércoles 15 de abril.

Los interesados en postular a uno de las vacantes disponibles, pueden hacerlo a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros (disponible aquí). Una vez dentro, los usuarios deben revisar los requisitos específicos de cada cargo y completar su postulación en línea.