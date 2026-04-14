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Carabineros ofrece trabajo a civiles en distintas regiones de Chile: sueldos superan los $2 millones (y así se postula)

Los empleos son en puestos para profesionales, técnicos y personal administrativo. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Carabineros ofrece trabajo a civiles en distintas regiones de Chile: sueldos superan los $2 millones (y así se postula)

Empresas, organizaciones e instituciones en distintos momentos del año abren vacantes laborales para que personas se unan a sus equipos de trabajo.

Tal es el caso de Carabineros de Chile, quienes a través de su plataforma institucional publicaron un listado de trabajos disponibles para civiles.

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Tras una revisión a las vacantes, se detectó que los sueldos en algunos rubros podrían llegar a superar los $2 millones. En tanto, los trabajos están disponibles en diversas regiones del país.

Los trabajos disponibles para civiles en Carabineros

Entre las labores disponibles, hay puestos administrativos, para técnicos y profesionales. A continuación, algunas de las vacantes:

  • Asistente jurídico
  • Ecónomo
  • Administrativos
  • Archivero
  • Servicio Mantención de Cuarteles
  • Telefonista
  • Estafeta
  • Operador de Emergencia
  • Auxiliar contable
  • Bodeguero
  • Auxiliar de servicios menores
  • Técnico mecánico
  • Mecánico
  • Técnico en computación
  • Asistente de guardia
  • Técnico en cocina
  • Contador general
  • Auxiliar de enfermería
  • Enfermero(a) universitario
  • Médico Pediatra
  • Administrador de propiedades y vehículos

Las remuneraciones varían según el puesto de trabajo. Parten en los $847.326 en funciones administrativas y alcanzan los $2.290.257 en labores dirigidas a profesionales.

El plazo para postular, en la mayoría de los trabajos, estará abierto hasta el próximo 26 de abril. No obstante, en algunos cargos dirigidos a profesionales, el plazo culmina este miércoles 15 de abril.

Los interesados en postular a uno de las vacantes disponibles, pueden hacerlo a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros (disponible aquí). Una vez dentro, los usuarios deben revisar los requisitos específicos de cada cargo y completar su postulación en línea.

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