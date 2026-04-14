Carabineros ofrece trabajo a civiles en distintas regiones de Chile: sueldos superan los $2 millones (y así se postula)
Los empleos son en puestos para profesionales, técnicos y personal administrativo. Revisa acá todos los detalles.
Empresas, organizaciones e instituciones en distintos momentos del año abren vacantes laborales para que personas se unan a sus equipos de trabajo.
Tal es el caso de Carabineros de Chile, quienes a través de su plataforma institucional publicaron un listado de trabajos disponibles para civiles.
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Tras una revisión a las vacantes, se detectó que los sueldos en algunos rubros podrían llegar a superar los $2 millones. En tanto, los trabajos están disponibles en diversas regiones del país.
Los trabajos disponibles para civiles en Carabineros
Entre las labores disponibles, hay puestos administrativos, para técnicos y profesionales. A continuación, algunas de las vacantes:
- Asistente jurídico
- Ecónomo
- Administrativos
- Archivero
- Servicio Mantención de Cuarteles
- Telefonista
- Estafeta
- Operador de Emergencia
- Auxiliar contable
- Bodeguero
- Auxiliar de servicios menores
- Técnico mecánico
- Mecánico
- Técnico en computación
- Asistente de guardia
- Técnico en cocina
- Contador general
- Auxiliar de enfermería
- Enfermero(a) universitario
- Médico Pediatra
- Administrador de propiedades y vehículos
Las remuneraciones varían según el puesto de trabajo. Parten en los $847.326 en funciones administrativas y alcanzan los $2.290.257 en labores dirigidas a profesionales.
El plazo para postular, en la mayoría de los trabajos, estará abierto hasta el próximo 26 de abril. No obstante, en algunos cargos dirigidos a profesionales, el plazo culmina este miércoles 15 de abril.
Los interesados en postular a uno de las vacantes disponibles, pueden hacerlo a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros (disponible aquí). Una vez dentro, los usuarios deben revisar los requisitos específicos de cada cargo y completar su postulación en línea.
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