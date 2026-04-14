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VIDEO. Figura de Colo Colo comienza a definir su futuro en el club: reunión clave con Mosa y Morón

Javier Correa, quien aún tiene contrato vigente con los albos, llegó junto a su representante a las oficinas de la dirigencia de Blanco y Negro.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Días de mucho entrenamiento son los que ha vivido Colo Colo, luego de que su partido por la Liga de Primera del pasado fin de semana ante Coquimbo Unido fuera aplazado por la participación de los “Piratas” en Copa Libertadores.

Esta pausa en la competencia le ha permitido a los albos recuperar una importante pieza: Javier Correa, quien superó sus problemas musculares y estará disponible para el duelo ante Palestino del próximo domingo.

Sin embargo, el futuro del delantero argentino en el “Cacique” podría dar un giro, y muestra de ello es la reunión que sostuvo el futbolista y su representante, Emiliano Garré, con Aníbal Mosa y Daniel Morón.

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Según información del periodista Daniel Arrieta, de TNT Sports, todo indica que la conversación giró en torno a la situación que vive actualmente el atacante, quien ha sido relegado a la banca tras el arribo de Maximiliano Romero.

Eso sí, cualquier posible salida de Correa de Colo Colo tendría que concretarse mediante un traspaso, ya que aún cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2027, por lo que, en caso de desprenderse de él, Blanco y Negro obtendría un beneficio económico.

De hecho, a principios de año ya hubo ofertas por el centrodelantero, siendo la más concreta la de Lanús, la cual fue descartada por los albos.

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