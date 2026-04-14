VIDEOS. O’Higgins paga caro su falta de finiquito: cae ante Sao Paulo y suma su primera derrota en Copa Sudamericana
El equipo de Lucas Bovaglio hizo un correcto partido, pero falló al menos dos goles debajo del arco y el local terminó quedándose con los tres puntos en el Morumbí.
O’Higgins estuvo lejos de conseguir la hazaña en su visita al mítico Morumbí y cayó por 2-0 ante Sao Paulo, en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
El equipo de Lucas Bovaglio, que pagó caro su falta de finiquito en el área rival, tuvo un duro inicio de partido. En apenas cinco minutos, Luciano da Rocha (5′) abrió el marcador con un golazo desde fuera del área, que dejó sin opciones a Omar Carabalí.
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Pese al mazazo inicial, el elenco de Rancagua no bajó los brazos y tuvo una inmejorable opción para igualar la cuenta antes del descanso, pero Bryan Rabello falló una increíble chance debajo de la portería y le negó el empate al cuadro nacional.
En el complemento, el elenco de Roger Machado encontró la segunda cifra por medio de Artur (55′). El delantero brasileño armó una gran jugada colectiva y definió con frialdad en el área para poner el 2-0.
Más tarde, el “Capo de Provincia” volvió a fallar una clara chance, mientras que Thiago Vecino sufrió la anulación de un gol tras una falta sobre Rafael Tolói. En el tramo final, Gonzalo Tapia ingresó a los 80’ en el “Tricolor Paulista”, aunque no logró marcar diferencias.
Con este resultado, Sao Paulo tomó el liderato del Grupo C de la Copa Sudamericana con 6 puntos, mientras que O’Higgins se mantuvo en el segundo puesto con 3 unidades, a la espera del duelo entre Millonarios (0) y Boston River (0) que se jugará este miércoles en Colombia.
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