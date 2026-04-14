O’Higgins estuvo lejos de conseguir la hazaña en su visita al mítico Morumbí y cayó por 2-0 ante Sao Paulo, en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo de Lucas Bovaglio, que pagó caro su falta de finiquito en el área rival, tuvo un duro inicio de partido. En apenas cinco minutos, Luciano da Rocha (5′) abrió el marcador con un golazo desde fuera del área, que dejó sin opciones a Omar Carabalí.

QUÉ GOLAZO MARCÓ SAO PAULO PARA ABRIR EL MARCADOR



Luciano da Rocha remató de zurda a los 8 minutos de partido y batió las redes de O'Higgins por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#Sudamericana pic.twitter.com/t5gvOWdWZS — DSPORTS (@DSports) April 14, 2026

Pese al mazazo inicial, el elenco de Rancagua no bajó los brazos y tuvo una inmejorable opción para igualar la cuenta antes del descanso, pero Bryan Rabello falló una increíble chance debajo de la portería y le negó el empate al cuadro nacional.

¡RABELLO NO PUEDE CREER LA QUE ACABA DE ERRAR!



El 10 de O'Higgins quedó solo frente al arco de Sao Paulo, pero no logró marcar el gol del empate.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/9HwZTYtLqT — DSPORTS (@DSports) April 14, 2026

En el complemento, el elenco de Roger Machado encontró la segunda cifra por medio de Artur (55′). El delantero brasileño armó una gran jugada colectiva y definió con frialdad en el área para poner el 2-0.

ARTUR LA CREÓ Y ARTUR ANOTÓ



El mediocampista de Sao Paulo inició la jugada que terminó en el 2-0 para el local ante O'Higgins.



¿Qué fue mejor; la jugada o la celebración?



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/s8G9OkijLb — DSPORTS (@DSports) April 14, 2026

Más tarde, el “Capo de Provincia” volvió a fallar una clara chance, mientras que Thiago Vecino sufrió la anulación de un gol tras una falta sobre Rafael Tolói. En el tramo final, Gonzalo Tapia ingresó a los 80’ en el “Tricolor Paulista”, aunque no logró marcar diferencias.

NO HAY GOL PARA O'HIGGINS



Darío Herrera anuló el tanto para el Capo de Provincia tras una falta de Vecino sobre Tolói en el área de Sao Paulo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/fDTiimJBPP — DSPORTS (@DSports) April 14, 2026

Con este resultado, Sao Paulo tomó el liderato del Grupo C de la Copa Sudamericana con 6 puntos, mientras que O’Higgins se mantuvo en el segundo puesto con 3 unidades, a la espera del duelo entre Millonarios (0) y Boston River (0) que se jugará este miércoles en Colombia.