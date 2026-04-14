Colegios de Maipú siguen bajo alerta: Se informan nuevas amenazas de tiroteo en diferentes establecimientos

La situación escolar en Chile sigue bajo un punto crítico debido a los diversos hechos de violencia que se han registrado este año.

Hace una semana se notificó sobre tres amenazas en algunos colegios de Maipú, lo que encendió rápidamente las alarmas entre las autoridades.

Hoy, la alerta se enciende nuevamente con otras tres amenazas. Esta vez, los establecimientos involucrados son: Alicante, El Arrayán y Boston College.

Según notificaron los propios vecinos a través de diversas plataformas y redes sociales, se encontraron rayados en las inmediaciones de los recintos advirtiendo sobre eventuales ataques.

En los tres casos reportados se hablaba de un “tiroteo”, pero hubo un mensaje que fue más allá y mencionó a una profesora como posible objetivo principal.

Y si bien puede tratarse de solo ‘amenazas’ vacías, donde los alumnos se aprovechan de la terrible tendencia de ataques a nivel nacional para sembrar caos, la preocupación se extiende a toda la comunidad.

Colegio Alicante de Maipú

En este caso, las amenazas fueron reportadas el pasado jueves 9 de abril, advirtiendo sobre un tiroteo para el recién pasado lunes (con imprecisión sobre la fecha en la escritura).

Quien dejó el mensaje además puso que “no vengan”, buscando generar un impacto entre sus compañeros e instalar un ambiente de incertidumbre.

Frente a lo sucedido, el Colegio Alicante de Maipú emitió un comunicado informando sobre las medidas a tomar y procedimientos a seguir, incluyendo coordinación con Carabineros.

Asimismo, apuntan a “promover la reflexión en los estudiantes respecto a la gravedad de estos actos”. Para ello también se consideran diversos protocolos, simulacros y controles de acceso. para los apoderados.

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Colegio El Arrayán

Dentro de esta comunidad estudiantil, tras los rayados aparecidos se informó directamente y de forma inmediata a los apoderados.

“Lunes tiroteo. No vengan”, decía el texto escrito en los baños del establecimiento, lo que llamó rápidamente la atención de los estudiantes.

Sin embargo, a pesar de que la administración hizo los avisos correspondientes, desde La Voz de Maipú consignan que algunos apoderados cuestionaron la demora con la que se notificó, llegando a transmitirlo una semana después.

Dentro de las acciones tomadas por el colegio, recientemente compartieron un post en Instagram con la campaña “Alto a las falsas amenazas”, enfatizando en que se trata de advertencias vacías sin considerar las consecuencias.

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Boston College Maipú

Para este caso hay un par de particularidades. Lo primero, es que se puso como fecha este miércoles 15 de abril, por lo que la sensación de alerta aún está latente y la comunidad pendiente a lo que pueda ocurrir.

Además, el mensaje puesto en los baños suma gravedad al incluir el nombre de quien aparentemente sería una profesora.

“A la miss Pía primero”, señalaron. De todas formas, en el detalle de la fotografía (compartida en Sofafe) se puede apreciar que esta insinuación no era parte de la alerta original.

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Respuesta de las autoridades

Desde el ámbito administrativo, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina confirmó que los protocolos de seguridad están plenamente operativos.

Pese a la tensión, se ha optado por mantener el desarrollo de las actividades académicas, aunque bajo un estricto monitoreo.

Dentro de las acciones legales y preventivas implementadas por los organismos pertinentes destacan:

Acciones judiciales: Presentación de denuncias ante la Fiscalía para dar con los responsables.

Presentación de denuncias ante la Fiscalía para dar con los responsables. Seguridad y vigilancia: Coordinación permanente con Carabineros, directivos y el departamento de seguridad municipal.

Coordinación permanente con Carabineros, directivos y el departamento de seguridad municipal. Formación ciudadana: Realización de talleres enfocados en las “consecuencias legales” del uso del anonimato para difundir pánico.

Realización de talleres enfocados en las del uso del anonimato para difundir pánico. Apoyo psicosocial: Despliegue de equipos de convivencia escolar para contener el clima de ansiedad en las comunidades.

Las autoridades han sido enfáticas en señalar que, más allá de la vigilancia policial, el rol de las familias es crucial para detener esta tendencia.

El llamado es a la responsabilidad compartida, instando a los padres a dialogar con los jóvenes sobre la gravedad de replicar o generar contenidos que atenten contra la integridad psicológica de sus compañeros.