Escándalo en la Corte Suprema: denuncian plagio en fallo que negó medicamentos a paciente grave / Sebastian Beltran Gaete

Una grave denuncia de plagio y falta de prolijidad afecta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. El pasado 30 de marzo, los magistrados Adelita Ravanales, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, junto a las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz, firmaron un dictamen que negó el acceso a un medicamento de alto costo a una mujer en estado grave, utilizando un texto casi idéntico a una sentencia de enero de 2025.

El detalle del plagio

La investigación de CIPER corroboró que el fallo actual de 2026 es una copia literal de una resolución emitida un año antes en un caso sobre cáncer. Las inconsistencias son evidentes en varios puntos del documento:

Identidad de las partes: El texto menciona a la Isapre Consalud como la parte recurrida, cuando el recurso actual era contra el Ministerio de Salud y Fonasa. Incluso se mantuvo el nombre de la mujer del caso de 2025.

El texto menciona a la como la parte recurrida, cuando el recurso actual era contra el y Fonasa. Incluso se mantuvo el nombre de la mujer del caso de 2025. Médicos inexistentes: La sentencia cita un informe del médico Cristian Carvallo (del caso previo), omitiendo a los profesionales Pablo Sepúlveda y Francisco Cano, quienes realmente atendían a la paciente.

La sentencia cita un informe del médico Cristian Carvallo (del caso previo), omitiendo a los profesionales Pablo Sepúlveda y Francisco Cano, quienes realmente atendían a la paciente. Contradicción judicial: El fallo “confirma” una supuesta sentencia que habría rechazado el recurso originalmente, cuando en realidad la Corte de Apelaciones de Valdivia sí lo había acogido a favor de la paciente.

El caso de M.P.V. y la respuesta legal

La afectada es una paciente de 65 años de Osorno que padece complicaciones pulmonares severas y requiere el fármaco Riociguat. Su abogada, Bárbara Silva, denunció formalmente estos hechos el 8 de abril ante la presidenta del máximo tribunal, Ana Gloria Chevesich.

La defensa también cuestionó que el tribunal no aceptara escuchar los alegatos de las partes y que se omitiera resolver inicialmente una inhabilidad del ministro Jean Pierre Matus por “enemistad” con una de las abogadas, tema que solo se aclaró días después.

Argumentos de los magistrados

Pese al plagio en la redacción principal, los ministros Astudillo y Ruz añadieron argumentos personales para justificar el rechazo:

Sostuvieron que el medicamento no está en las Garantías Explícitas en Salud (GES) .

. Afirmaron que otorgar el fármaco representaría una “discriminación de trato” frente a otros pacientes en la misma condición.

Hasta el momento, las abogadas de la paciente y el Servicio de Salud Osorno han ingresado solicitudes de aclaración y enmienda para intentar revertir los efectos de esta sentencia.