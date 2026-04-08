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Máxima tensión en Maipú: Tres colegios bajo resguardo tras amenazas de violencia

La realidad estudiantil en Chile sigue viviendo un momento tenso por posibles ataques.

José Campillay

Máxima tensión en Maipú: Tres colegios bajo resguardo tras amenazas de violencia

Máxima tensión en Maipú: Tres colegios bajo resguardo tras amenazas de violencia / Jorge Barrios R.

La seguridad escolar en la comuna de Maipú ha entrado en un estado de vigilancia crítica este miércoles tras el reporte de amenazas de ataque.

Lo que comenzó como mensajes aislados ha escalado a una movilización policial y administrativa en tres instituciones educativas: Liceo Industrial Alberto Widmer, Lincoln College San Martín y Colegio Los Alpes.

El fenómeno, que combina mensajes en redes sociales y vandalismo en la infraestructura, ha obligado a las comunidades educativas a trabajar en un equilibrio con la continuidad académica y la prevención total.

Uno de los puntos de mayor despliegue se ha efectuado en el Lincoln College. Tras el hallazgo de inscripciones que alertaban sobre posibles ataques, la dirección optó por judicializar el evento.

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A través de un comunicado, el centro educativo confirmó que “se efectuó una denuncia formal ante la Fiscalía”, lo que derivó en un operativo de seguridad a cargo de la 52ª Comisaría.

Durante las últimas horas, efectivos policiales (tanto uniformados como de civil) han mantenido rondas preventivas en el perímetro y el interior del recinto.

Pese al temor de los padres, la institución decidió no interrumpir las actividades, sosteniendo que la situación está bajo control técnico.

“Se ha determinado que no se trató de una amenaza real, sino de una acción aislada que actualmente se encuentra en proceso de investigación", informaron desde la administración.

Otras medidas

En Los Alpes, la alerta se materializó en un mensaje directo encontrado en las instalaciones sanitarias. La inscripción advertía sobre un "tiroteo miércoles 8 a las 12:00″.

Ante la especificidad de la hora y el día, la respuesta de los apoderados fue contundente: tras realizar la denuncia ante Carabineros, se llegó a un consenso masivo de no enviar a los estudiantes a clases este miércoles para evitar cualquier margen de riesgo.

Por otro lado, Alberto Widmer parece haber tomado la delantera en la identificación de los responsables. Tras dos semanas de seguimiento a raíz de mensajes en pizarras y redes sociales, el establecimiento logró individualizar a seis estudiantes.

Según se informó, los jóvenes involucrados se encuentran bajo suspensión y con acompañamiento psicológico, mientras se intenta determinar el origen de las conductas.

Al igual que en los otros casos, la asistencia de alumnos se vio drásticamente reducida hoy por decisión de las familias.

Hasta el momento, las autoridades locales y los equipos directivos mantienen una coordinación estrecha para normalizar la convivencia escolar, mientras Carabineros mantiene la vigilancia en los puntos críticos de la comuna.

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