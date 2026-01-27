;

Comisión de la Cámara aprueba en general monumento a Sebastián Piñera: modificaron su ubicación

El proyecto obtuvo respaldo mayoritario en la comisión, aunque quedó pendiente su revisión final, lo que impide que sea despachado antes del receso parlamentario.

Martín Neut

Sebastian Piñera

Sebastian Piñera / Yvo Salinas

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, aunque un cambio en su ubicación postergará su despacho legislativo hasta después del receso parlamentario de febrero.

La iniciativa obtuvo 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Durante la sesión, la comisión respaldó una indicación que establece que el monumento se levantará en la Plaza de la Ciudadanía y no en la Plaza de la Constitución, como proponía originalmente el proyecto.

Esta modificación, sumada a una indicación pendiente, impide que la propuesta sea despachada antes de marzo.

“Creemos firmemente que tiene todos los méritos”

El proyecto ya fue aprobado previamente por la Sala del Senado, donde sólo concitó reparos del Partido Comunista y de la senadora independiente Fabiola Campillai.

La iniciativa contempla que el financiamiento provenga de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, sin uso de recursos fiscales.

El impulsor del proyecto, el senador y próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la idea señalando que “él fue dos veces Presidente de Chile y creemos firmemente que tiene todos los méritos para tener su monumento en la Plaza de la Constitución”.

