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VIDEO. Ministro Poduje confirma que Parque Metropolitano en Puerto Montt llevará nombre de expresidente Sebastián Piñera

El proyecto contempla una inversión millonaria y se ejecutará por etapas en el ex puerto petrolero de la ciudad.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó el inicio del desarrollo del nuevo Parque Metropolitano de Puerto Montt, un ambicioso proyecto urbano que busca transformar un antiguo espacio industrial en un gran pulmón verde para la comunidad.

La iniciativa, que se levantará en el terreno del expuerto petrolero, considera una inversión superior a los $20 mil millones y un plazo de ejecución cercano a los 24 meses.

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Según explicó la autoridad, las obras se llevarán a cabo de manera progresiva, con el objetivo de asegurar un avance sostenido y ordenado.

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“Creemos que es totalmente justo que este parque se llame Sebastián Piñera Echeñique”, señaló el ministro, destacando que la decisión responde a una solicitud impulsada por el municipio. El proyecto, además, incluirá una laguna artificial, áreas deportivas, espacios culturales y zonas recreativas para familias.

En esa línea, el secretario de Estado detalló que se solicitó al equipo del alcalde Rodrigo Wainraihgt la elaboración de un diseño por etapas que permita iniciar las primeras intervenciones en el corto plazo. Este plan también evaluará la eventual incorporación de soluciones habitacionales en sectores específicos del terreno, apuntando a una integración urbana más completa.

El parque abarcará una superficie aproximada de 4,2 hectáreas y contará con senderos, miradores, juegos infantiles, un skate park y zonas de reforestación con especies nativas, entre otros atractivos.

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