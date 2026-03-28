El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó el inicio del desarrollo del nuevo Parque Metropolitano de Puerto Montt, un ambicioso proyecto urbano que busca transformar un antiguo espacio industrial en un gran pulmón verde para la comunidad.

La iniciativa, que se levantará en el terreno del expuerto petrolero, considera una inversión superior a los $20 mil millones y un plazo de ejecución cercano a los 24 meses.

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Según explicó la autoridad, las obras se llevarán a cabo de manera progresiva, con el objetivo de asegurar un avance sostenido y ordenado.

“Creemos que es totalmente justo que este parque se llame Sebastián Piñera Echeñique”, señaló el ministro, destacando que la decisión responde a una solicitud impulsada por el municipio. El proyecto, además, incluirá una laguna artificial, áreas deportivas, espacios culturales y zonas recreativas para familias.

En esa línea, el secretario de Estado detalló que se solicitó al equipo del alcalde Rodrigo Wainraihgt la elaboración de un diseño por etapas que permita iniciar las primeras intervenciones en el corto plazo. Este plan también evaluará la eventual incorporación de soluciones habitacionales en sectores específicos del terreno, apuntando a una integración urbana más completa.

📍 Este nuevo pulmón verde, que se llamará Sebastián Piñera Echenique, tendrá una laguna artificial y espacios para disfrutar en familia.



El ministro Ivan Poduje ya se reunió con el alcalde Rodrigo Wainraihgt para iniciar el proceso de diseño por etapas 🤝 pic.twitter.com/Bmi4t7fJDg — MINVU - Chile (@Minvu) March 27, 2026

El parque abarcará una superficie aproximada de 4,2 hectáreas y contará con senderos, miradores, juegos infantiles, un skate park y zonas de reforestación con especies nativas, entre otros atractivos.