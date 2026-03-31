Michelle Bachelet revela inesperado respaldo de Piñera para llegar a la ONU: “Yo te apoyo y te propongo”

La expresidenta Michelle Bachelet sorprendió este martes al revelar un desconocido episodio con el exmandatario Sebastián Piñera, quien, según relató, la impulsó en el pasado a considerar una candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Durante un conversatorio en la Universidad de Valparaíso, la exjefa de Estado recordó que, mientras se desempeñaba en un organismo internacional, sostuvo reuniones con el fallecido jefe de Estado en sus visitas a Chile.

Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO Ampliar

Fue en ese contexto donde, de manera inesperada, el entonces Presidente le planteó la idea.

“Jamás hubiera pensado en eso”, admitió, detallando que inicialmente rechazó la propuesta. Sin embargo, aseguró que Piñera insistió y le ofreció respaldo directo: “Si quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo”, recordó.

La revelación se dio en medio del actual escenario de su postulación al organismo internacional, proceso que enfrenta sin el respaldo del gobierno de José Antonio Kast.

En ese marco, Bachelet cuestionó los argumentos del Ejecutivo para restarle apoyo, particularmente la supuesta alta cantidad de candidaturas. “Hoy hay solo cuatro postulantes”, afirmó, contrastando con procesos anteriores donde, según dijo, la competencia era mayor.

¿Se allana el camino de la expresidenta Bachelet a la ONU? Uno de los candidatos pierde apoyo crucial https://t.co/lOfeoMEPHE — Radio ADN (@adnradiochile) March 27, 2026

Pese a este escenario, la exmandataria recalcó que mantendrá su aspiración con el respaldo de países como Brasil y México, y manifestó su intención de seguir adelante. “Vale la pena dar la pelea”, sostuvo, enfatizando el objetivo de que, por primera vez, una mujer llegue a liderar Naciones Unidas.