Este martes, el Atlético de Madrid venció sus fantasmas en la Champions League y, en un partidazo ante Barcelona, logró clasificar a las semifinales del torneo, no sin antes sufrir durante los 90 minutos.

El conjunto entrenado por Diego Simeone tenía la misión de defender el 2-0 conseguido en la ida en el Camp Nou. No lo logró, pero igualmente fue capaz de recomponerse durante el trámite del encuentro.

Las cosas comenzaron de la mejor manera para la visita, que rápidamente abrió la cuenta con un gol de Lamine Yamal (4′), quien aprovechó un grosero error de Clément Lenglet para definir mano a mano ante Juan Musso.

¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.



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El baldazo de agua fría para los locales no tardó en llegar, ya que, tras un preciso pase de Dani Olmo, fue Ferran Torres (24′) el encargado de igualar el marcador global y silenciar el Estadio Metropolitano.

Pero cuando parecía que los “colchoneros” se desplomaban, apareció la jerarquía de Antoine Griezmann, quien, con un toque sutil, lanzó a Marcos Llorente en un contraataque para que este dejara con el arco a disposición a Ademola Lookman (31′), quien volvió a poner en ventaja a los madrileños.

En el segundo tiempo, el “Cholo” Simeone ajustó las piezas y su equipo mostró un mejor nivel que los “blaugranas”. Además, el panorama se facilitó con la expulsión de Eric García en el minuto 80, tras derribar a Alexander Sorloth cuando se iba solo frente a Joan García.

Finalmente, el Atlético de Madrid logró resistir los últimos intentos ofensivos del Barcelona y, con un 3-2 en el marcador global, se metió en las semifinales de la Champions League, donde ahora espera rival del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa.