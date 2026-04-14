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Disturbios en el Instituto Nacional terminan con tres detenidos tras lanzamiento de bombas molotov

Los incidentes se registraron durante la última hora en las inmediaciones del establecimiento, obligando a interrumpir el tránsito en Alameda, aunque la situación ya fue controlada por Carabineros.

Cristóbal Álvarez

Disturbios en el Instituto Nacional terminan con tres detenidos tras lanzamiento de bombas molotov

Se registraron disturbios en las inmediaciones del Instituto Nacional, en el centro de Santiago, luego de que un grupo de encapuchados protagonizara incidentes con lanzamiento de bombas incendiarias.

El hecho ocurrió en calle Arturo Prat, casi en la intersección con la Alameda, donde, según información preliminar, personas ingresaban y salían del establecimiento educacional mientras lanzaban artefactos tipo molotov hacia la vía pública.

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Producto de esta situación, motoristas de la Prefectura de Tránsito de Carabineros realizaron cortes vehiculares en el sector, específicamente a la altura de calle Centeno con la Alameda, en dirección al oriente, con el objetivo de resguardar la seguridad de peatones y conductores.

Los incidentes fueron calificados como disturbios de carácter breve, ya que la situación logró ser controlada en pocos minutos por personal policial, restableciéndose posteriormente el tránsito en el sector.

De acuerdo con los antecedentes entregados, al menos tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el lanzamiento de bombas incendiarias. Los involucrados fueron trasladados hasta la Primera Comisaría de Santiago Centro, donde se adoptó el procedimiento correspondiente.

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