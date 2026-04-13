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¿Es el fin de Eliseo? Mira el tráiler y conoce todos los detalles de la nueva temporada de ‘El encargado’

La esperada continuación de la serie protagonizada por Guillermo Francella llega con un giro político inesperado.

José Campillay

¿Es el fin de Eliseo? Mira el tráiler y conoce todos los detalles de la nueva temporada de ‘El encargado’

Tras una larga espera, este lunes 13 de abril finalmente se liberó el primer tráiler oficial de la nueva temporada de El encargado, confirmando además su ansiada fecha de estreno.

Al día de hoy, la serie que ha convertido a un portero de edificio en un fenómeno de audiencias global cuenta con varios fanáticos que esperan ver cómo sigue la vida de Eliseo (Guillermo Francella).

Sin embargo, lo que comenzó como una disputa de consorcio ahora escala a niveles institucionales, colocando al protagonista en el centro de la escena política argentina.

Bajo la mirada creativa de Mariano Cohn y Gastón Duprat, esta nueva entrega propone un cambio de escala radical. El conserje ya no solo manipula los hilos de su edificio, ahora se codea con las esferas más altas de la influencia en el país.

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Uno de los puntos más comentados es la llegada de Arturo Puig, quien asumirá el rol del presidente de la nación, convirtiéndose en el interlocutor (o quizá en la víctima) de las estrategias de Eliseo.

Sin embargo, en el adelanto y el material promocional compartido por Hulu (Disney+), se plantea una interrogante muy particular: “¿Es el fin de Eliseo?”. Esto, aludiendo a su presunta muerte.

Esta premisa sugiere que el duelo con su archienemigo, el abogado Matías Zambrano (Gabriel Goity), llegará a un punto de no retorno.

Otro aspecto a destacar es que se suman nuevos rostros para potenciar el elenco, acompañados de Jerónimo Carranza que lidera como showrunner junto a los creadores y la dirección clave de Martín Hodara, encargado del capítulo final.

El estreno de la cuarta temporada de El encargado está fijado para el próximo viernes 1 de mayo, liberando todos sus capítulos en el catálogo de Disney+.

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