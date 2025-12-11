Mira el primer tráiler de “Supergirl”: Milly Alcock llega con fuerza en esta nueva era de DC que sigue tomando forma

Tras una larga espera, finalmente se liberó el primer tráiler oficial de Supergirl, la nueva película de DC Studios que genera altas expectativas entre los fanáticos que siguen de cerca la franquicia.

Se trata de la segunda entrega cinematográfica perteneciente al renovado Universo DC (UDC), continuando con los hechos ocurridos en Superman, el exitoso título que se alza como piedra angular.

James Gunn, copresidente y codirector ejecutivo de la firma, que además se encarga de la parte creativa a grandes rasgos, quiere dejar bien establecidos los cimientos y la importancia de la familia kryptoniana.

Es por eso que Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, tendrá su filme en solitario, siendo una propuesta atrevida, emocionalmente intensa y radicalmente distinta a cualquier interpretación previa del personaje.

En esta oportunidad veremos a la Superheroína marcada por la supervivencia tras presenciar la caída de Krypton y crecer en un entorno implacable que templó su carácter.

Lejos de ser la heroína idealizada que su primo Clark Kent representa, esta versión de Supergirl se perfila como una protagonista forjada “casi por obligación”, endurecida por la adversidad y con una identidad en permanente construcción.

Además, como la propia Kara Zor-El menciona en el adelanto, a diferencia de ‘El Hombre de Acero’ que “ve el lado bueno de todos”, ella ve “la verdad”, independiente de cuál sea.

La película está dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, quien adapta la aclamada serie de cómics originales titulada Supergirl: Woman of Tomorrow.

Junto a Alcock en el rol principal, el elenco lo componen Eve Ridley como Ruthye y Matthias Schoenaerts en el rol del temible Krem. El querido Krypto, el Superperro, que se robó el corazón de todos en Superman, también tendrá su aparición en esta nueva aventura.

Supergirl tiene su estreno fijado en Chile para el 25 de junio del 2026 bajo la distribución de Warner Bros. Pictures.