¡Notable! Tabilo logra histórica victoria en Roland Garros y avanza por primera vez a la cuarta ronda de un Grand Slam / Clive Brunskill

Este sábado, Alejandro Tabilo consiguió un histórico triunfo en la tercera ronda de Roland Garros 2026. El chileno derrotó al local Moise Kouame y clasificó por primera vez en su carrera a los octavos de final de un Grand Slam.

Eso sí, no fue un partido fácil para el “Jano”, ya que tuvo que extremar esfuerzos para poder superar al joven francés de 17 años, quien se ha convertido en una de las grandes revelaciones del circuito.

El duelo comenzó a favor de Kouame, quien se impuso en el primer set por 6-4. Pero el tenista nacional logró dar vuelta el marcador tras ganar el segundo y tercer set por 6-3 y 6-4.

El cuarto set fue de infarto, ya que se definió con un largo tie-break donde el chileno terminó imponiéndose por 11-9 para quedarse con el partido.

Fueron 3 horas y 40 minutos de juego para que Alejandro Tabilo lograra vencer a Moise Kouame por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6.

De esta manera, el chileno se metió de lleno en los octavos de final de Roland Garros 2026, instancia donde enfrentará al ganador del cruce entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el estadounidense Brandon Nakashima.