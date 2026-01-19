Superman está de regreso: mira la primera imagen de “Man of tomorrow”, la esperada película del renovado Universo DC

El renovado Universo de DC (UDC) sigue tomando forma poco a poco y atraviesa un momento clave en su etapa creativa de la mano de James Gunn, quien lidera y supervisa cada paso.

Desde el estreno de Superman en julio de 2025 los fanáticos quedaron con muy buenas sensaciones y esperanzados de que esta vez sí se pueda lograr algo importante con la franquicia en la gran pantalla.

Mientras nos mantenemos a la espera del lanzamiento de Supergirl y más títulos que nos presentarán a diferentes personajes, también hay muchas expectativas por la secuela directa del primer filme centrado en Kal-El.

En medio de una espera cargada de rumores y muchas especulaciones, fue el propio Gunn quien sorprendió al liberar la primera imagen oficial de la cinta.

La fotografía nos muestra a David Corenswet con el inconfundible traje, luciendo su imponente capa, y “entrando a la fortaleza”, tal como describe en un post de sus redes sociales.

Sin muchos más detalles ni grandes pistas en el registro, se puede entender que ya habría comenzado con el proceso de pre-producción. Esto, teniendo en cuenta que aún no se anuncia formalmente el inicio del rodaje.

Respecto a la trama, se sabe que Superman: Man of Tomorrow tendrá de vuelta a Corenswet junto a Rachel Brosnahan como Lois Lane. Además, se apunta al regreso de Lex Luthor (Nicholas Hoult), quien esta vez uniría fuerza con el protagonista para enfrentar a Brainiac (Lars Eidinger), un supervillano alienígena de escala superior.

Conforme a la programación oficial del UDC, se espera que las grabaciones indicen en abril de este año en Atlanta y Reino Unido, con su estreno confirmado para el 9 de julio de 2027.

En tanto, James Gunn repetirá como director y guionista. Mira la imagen a continuación: