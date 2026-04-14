Bomberos ingresa a casona incendiada en barrio Brasil para buscar posibles víctimas: hay denuncia por presunta desgracia

El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó el ingreso de su Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) a la casona siniestrada en barrio Brasil, con el objetivo de descartar la presencia de personas fallecidas tras una denuncia por presunta desgracia presentada durante el fin de semana.

El inmueble, ubicado en la intersección de Catedral con Cumming, resultó gravemente dañado luego del incendio ocurrido el pasado 6 de abril, emergencia que dejó cerca de 30 personas damnificadas y dos lesionados. Entre estos últimos, una mujer que se lanzó desde un tercer piso en medio del avance de las llamas, cayendo sobre un funcionario de Carabineros.

Debido al nivel de destrucción, el acceso al edificio se mantuvo restringido durante días por el riesgo de colapso estructural. Sin embargo, tras la nueva denuncia, se evaluaron las condiciones para permitir el ingreso controlado del equipo especializado.

Desde Bomberos detallaron que el tercer nivel del inmueble colapsó completamente sobre el segundo piso, y parte de esta estructura cedió también sobre el primero, lo que obligó a realizar labores previas de estabilización antes de iniciar la búsqueda.

Estas tareas incluyen el uso de equipos neumáticos para levantar estructuras y la instalación de apuntalamientos de madera, con el fin de reducir el riesgo para los rescatistas. Solo una vez asegurada la zona, el equipo podrá avanzar en la inspección del lugar, principalmente desde la parte superior del inmueble.

El operativo está a cargo del grupo USAR-Santiago, unidad especializada que ha participado en emergencias de alta complejidad tanto en Chile como en el extranjero. Según indicaron, las labores podrían extenderse por varias horas e incluso días, debido a las condiciones del sitio y la necesidad de trabajar con protocolos de seguridad estrictos.