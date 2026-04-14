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Impacto en Chillán: formalizan a abuelo por parricidio frustrado tras provocar “síndrome del niño sacudido”

El menor sufrió daño cerebral grave y el imputado fue formalizado por parricidio frustrado.

Nelson Quiroz

Impacto en Chillán: formalizan a abuelo por parricidio frustrado tras provocar “síndrome del niño sacudido”

Impacto en Chillán: formalizan a abuelo por parricidio frustrado tras provocar “síndrome del niño sacudido” / Stefano Oppo

Un hombre de 49 años fue formalizado por el delito de parricidio frustrado en Chillán, tras ser acusado de agredir a su nieto de solo tres meses, provocándole graves lesiones, entre ellas una hemorragia cerebral compatible con el denominado síndrome del niño sacudido.

Según detalló el jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, subprefecto Raúl Sánchez Escudero, el caso se originó luego de que el lactante ingresara con lesiones al Hospital Herminda Martín.

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Formalización - Imputado / VICTOR HUENANTE

“Se solicita a la brigada realizar las diligencias investigativas respectivas para establecer las circunstancias en las cuales un menor de tres meses ingresa con lesiones, posiblemente atribuibles a terceras personas”, indicó.

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El detective agregó que, tras los primeros peritajes, “se estableció que el menor mantenía lesiones de carácter grave en la región del cráneo, además de hematomas en diferentes partes del cuerpo”, lo que motivó la denuncia médica y la intervención policial.

“Sacude al menor”

Las diligencias permitieron establecer que el niño estaba al cuidado de su abuelo al momento de los hechos. “En circunstancias que se investigan, sacude al menor, que se encontraba llorando, lo cual le ocasiona que pierda la conciencia”, explicó Sánchez, detallando que el bebé fue trasladado a un centro asistencial y luego derivado al hospital, donde permanece en estado grave.

Por su parte, la fiscal Nadia Espinoza precisó que “el imputado se encontraba al cuidado de su nieto (…) instante en que el menor comenzó a llorar (…) y lo habría zamarreado y agredido”, lo que derivó en lesiones severas. “Si no hubiese mediado atención médica oportuna, él hubiese fallecido”, advirtió.

Pese a la gravedad del caso, el Juzgado de Garantía de Chillán rechazó la solicitud de prisión preventiva. “El Ministerio Público solicitó esta medida por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, pero fue rechazada”, explicó la fiscal.

Ante ello, la Fiscalía presentó una apelación, la que será revisada por la Corte de Apelaciones de Chillán, instancia que definirá la medida cautelar del imputado. Mientras, el lactante continúa bajo evaluación médica.

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