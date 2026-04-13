Bci pide la quiebra de conocida cadena de gimnasios en Chile: acusan millonarios incumplimientos / Getty Images

El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) interpuso interpuso una solicitud de quiebra en contra de una reconocida cadena de gimnasios en Chile.

Se trata de Energy Club Fitness, quienes fueron acusados de incumplimientos de un acuerdo de reorganización judicial que la compañía de gimnasios mantenía vigente para eludir el cierre de sus puertas.

De acuerdo a la entidad financiera, la empresa no habría cumplido los compromisos establecidos en ducho acuerdo, el cual fue aprobado en junio de 2025 y modificado en enero del 2026. Entre los compromisos incumplidos, figura el no pago de cotizaciones previsionales, impuestos e intereses vencidos.

Ante ello, Bci solicitó al 9° Juzgado Civil de Santiago que se dicte la liquidación de la cadena de gimnasios.

Las deudas millonarias

De acuerdo a Pulso, la red de gimnasios pagó solamente $52 millones en cotizaciones previsionales de febrero de este año, cuando el monto total era de $240 millones.

Paralelamente, Energy Fitness Clubs SpA registraría una deuda impaga por el concepto de IVA y un convenio con la Tesorería General de la República por la cifra de $1.363 millones.

La entidad financiera también acusó el no pago de intereses comprometidos con los acreedores, cuyo plazo había sido extendido hasta el pasado 30 de marzo del 2026. No obstante, la cadena de gimnasios no realizó dichos pagos ni tampoco acordó una prórroga.

De igual forma, desde el banco afirmaron al medio antes citado que "mantiene su disposición a analizar, en conjunto con todos los acreedores y siempre apegado a la legislación vigente, nuevas propuestas de pago de Energy que den viabilidad a la empresa".