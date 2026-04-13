Bloqueo de sitios de apuestas en Chile: Suprema anula resolución y obliga a operadoras a cerrar el acceso a sitios espejo

La Corte Suprema revirtió la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que daba por cumplida la medida de bloqueo impuesta a las principales empresas de telecomunicaciones del país, Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR, contra sitios de apuestas online.

La decisión del máximo tribunal surge tras detectar que las plataformas seguían funcionando con normalidad mediante el uso de “sitios espejo” o cambios en sus direcciones URL.

El conflicto de la “capacidad técnica”

Originalmente, la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia habían solicitado que el bloqueo se extendiera a todas las variantes de las direcciones web para evitar que los usuarios siguieran apostando. Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones argumentaron ante la Corte de Apelaciones, publica La Tercera:

Que solo tenían capacidad técnica para bloquear los enlaces principales.

Que intentar bloquear los sitios espejo podría afectar involuntariamente otros servicios de internet.

Esta postura fue inicialmente aceptada por la Corte de Apelaciones, limitando la acción solo al link principal.

La dura reprimenda de la Suprema

La Corte Suprema fue tajante al señalar que la Corte de Apelaciones incurrió en un error al archivar la causa el pasado 18 de marzo de 2026. Según el fallo, el tribunal de alzada admitió que la orden no se había cumplido realmente, pero aun así dio por cerrado el proceso.

El máximo tribunal subrayó que:

Existe una sentencia judicial firme que tiene efecto de cosa juzgada .

. Al no bloquear los sitios espejo, se está posibilitando por omisión una actividad que no cuenta con autorización legal ni administrativa en Chile.

Se acogió una queja formal contra los ministros de la Corte de Apelaciones por “falta o abuso grave” al dictar la resolución que favorecía a las telecos.

Próximos pasos judiciales

Con esta resolución, el caso regresa a la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, los ministros no inhabilitados deberán adoptar medidas concretas y efectivas para obtener el cumplimiento real de lo sentenciado en septiembre pasado, obligando a las operadoras a perseguir y bloquear las direcciones alternativas que las casas de apuestas utilicen para evadir la justicia.