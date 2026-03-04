¿Lo consumes mucho? Este es el peculiar efecto secundario que tendría el paracetamol, según un estudio / Getty Images

Ya sea para aliviar dolores o reducir la fiebre, el paracetamol suele ser una de los medicamentos más utilizados por las personas en su día a día.

Esto último, considerando que es una pastilla que es de fácil acceso para prácticamente todas las personas. No obstante, un dato curioso y poco conocido, es que el medicamento provocaría un efecto secundario para quienes lo consumen.

Un estudio publicado en el portal de Oxford Academic, reveló que la pastilla podría tener un impacto en la manera en que las personas sienten algunas emociones como, por ejemplo, el miedo y la ansiedad.

Los volvería más temerarios

El análisis incluyó una prueba en la que participaron más de 500 estudiantes universitarios. Mientras que a algunos alumnos se les administró una dosis de 1.000 mg de paracetamol, a otros se les dio a tomar una pastilla placebo.

Tras comparar a ambos grupos, se detectó que el acetaminofén (paracetamol) afecta el comportamiento de las personas en situaciones de riesgo y los volvería más temerarios o los llevaría a tomar decisiones más arriesgadas.

De hecho, se realizó un experimento en el que todos los participantes debían inflar un globo imaginario. Los estudiantes debían inflarlo lo máximo posible sin reventarlo. De tal forma, quienes lograban inflarlo más, ganaban dinero imaginario.

A través de esta prueba, se detectó que los estudiantes que tomaron paracetamol se arriesgaron mucho más durante el simple ejercicio, en comparación a quienes consumieron placebo.

“Creemos que tienen menos ansiedad y menos emociones negativas sobre el tamaño del globo y la posibilidad de que explote“, comentó Baldwin Way, académico y coautor del estudio, en diálogo con Ohio State News.