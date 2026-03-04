;

¿Lo consumes mucho? Este es el peculiar efecto secundario que tendría el paracetamol, según un estudio

El efecto inesperado del medicamento fue descubierto por un grupo de investigadores tras realizar pruebas en más de 500 estudiantes.

Sebastián Escares

¿Lo consumes mucho? Este es el peculiar efecto secundario que tendría el paracetamol, según un estudio

¿Lo consumes mucho? Este es el peculiar efecto secundario que tendría el paracetamol, según un estudio / Getty Images

Ya sea para aliviar dolores o reducir la fiebre, el paracetamol suele ser una de los medicamentos más utilizados por las personas en su día a día.

Esto último, considerando que es una pastilla que es de fácil acceso para prácticamente todas las personas. No obstante, un dato curioso y poco conocido, es que el medicamento provocaría un efecto secundario para quienes lo consumen.

Revisa también:

ADN

Un estudio publicado en el portal de Oxford Academic, reveló que la pastilla podría tener un impacto en la manera en que las personas sienten algunas emociones como, por ejemplo, el miedo y la ansiedad.

Los volvería más temerarios

El análisis incluyó una prueba en la que participaron más de 500 estudiantes universitarios. Mientras que a algunos alumnos se les administró una dosis de 1.000 mg de paracetamol, a otros se les dio a tomar una pastilla placebo.

Tras comparar a ambos grupos, se detectó que el acetaminofén (paracetamol) afecta el comportamiento de las personas en situaciones de riesgo y los volvería más temerarios o los llevaría a tomar decisiones más arriesgadas.

De hecho, se realizó un experimento en el que todos los participantes debían inflar un globo imaginario. Los estudiantes debían inflarlo lo máximo posible sin reventarlo. De tal forma, quienes lograban inflarlo más, ganaban dinero imaginario.

A través de esta prueba, se detectó que los estudiantes que tomaron paracetamol se arriesgaron mucho más durante el simple ejercicio, en comparación a quienes consumieron placebo.

Creemos que tienen menos ansiedad y menos emociones negativas sobre el tamaño del globo y la posibilidad de que explote“, comentó Baldwin Way, académico y coautor del estudio, en diálogo con Ohio State News.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad