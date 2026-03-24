“Vamos a dejar el auto”: las radicales medidas que evalúan conductores ante el alza de la bencina en Chile

Luego de la confirmación del Gobierno de José Antonio Kast sobre el alza generalizada de las bencinas, que comenzará a regir el próximo jueves, miles de chilenos salieron a cargar combustible y conversaron con Radio ADN sobre las implicancias de la medida.

“Horrible. Es lo peor que nos podía pasar. La verdad es que el bolsillo no está para tanto y uno necesita usar el vehículo. Yo no salgo a dar vueltas por gusto, lo uso porque lo necesito. Entonces es lo peor que puede pasar. Está bien que lo suban, pero no con este exceso. No piensan en el bolsillo de la gente que sí necesita el auto y que no tiene un buen sueldo. Porque no toda la gente que tiene vehículo gana bien”, dijo una persona que llegó a comprar bencina.

“Es difícil, porque igual uno tiene que usar el vehículo. Uno carga una vez a la semana y lo va a seguir ocupando igual. Estamos complicados, no hay mucho que hacer. Los de arriba no ven el bolsillo de los más pobres. Mucha gente piensa lo mismo, pero no se atreve a decirlo”, agregó.

Otro usuario afirmó que “es un impacto importante en los bolsillos de los chilenos. Yo, por lo que sé, nunca había visto una subida tan fuerte. A todos los conductores nos afecta. Se podría haber hecho de otra forma, quizás con un sistema más gradual, no algo tan brusco”.

Más drástico fue otro conductor, quien sostuvo que “vamos a dejar el auto y usar transporte público , porque todo se encarece: colegio, universidad, la vida en general. Yo lo usaba todos los días para ir a trabajar, desde Pedro Aguirre Cerda a Pudahuel, dejando a mi señora. Ahora habrá que levantarse más temprano y tomar locomoción”.

En tanto, un taxista señaló que le parecía “muy mal. Nosotros gastamos mucha bencina, entonces debería haber alguna compensación”. Sobre el bono de 100 mil pesos, dijo que “no es mucho, pero algo ayuda. Igual prefiero que exista un fondo de estabilización del petróleo, eso sería más conveniente para nosotros”.

Otro usuario, en tanto, manifestó que “siento que vamos de mal en peor. Muchos creyeron en un cambio, pero no está siendo bueno. Yo uso bencina de 93 y subió casi 400 pesos de un día para otro. Es insólito. El impuesto no es el adecuado”.

“Afortunadamente hago teletrabajo y voy una vez a la semana, pero igual afecta. Yo lleno el auto los martes y me dura toda la semana, pero ahora tendré que optar más por el transporte público, con todos los tacos que implica. Si antes salía a las 6:30, ahora tendré que salir a las 6:00”, cerró otro de los consultados.