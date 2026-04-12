Bono al Trabajo de la Mujer 2026: ¿Cuándo se paga en abril y qué requisitos debo cumplir?

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) se consolida como uno de los pilares de apoyo económico más relevantes para las trabajadoras en Chile.

Este beneficio, gestionado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), busca incentivar la incorporación laboral femenina y mejorar los ingresos de quienes pertenecen a los sectores más vulnerables del país.

Si eres beneficiaria o estás pensando en postular, a continuación te detallamos las fechas clave de este mes y las condiciones para acceder al pago.

Para quienes optaron por la modalidad de pago mensual, el calendario oficial del Sence ya tiene definida la fecha para este mes de abril.

El depósito correspondiente a la renta percibida en enero de 2026 se realizará el próximo jueves 30 de abril de 2026.

Es importante recordar que este monto se calcula de forma desfasada (en este caso, tres meses después del periodo de renta procesado) y que el pago anual se realiza generalmente durante el segundo semestre de cada año.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El bono no es de asignación automática, sino que requiere una postulación activa. Las mujeres interesadas deben cumplir con un perfil específico definido por la normativa vigente:

Rango etario : Tener entre 25 y 59 años (específicamente hasta los 59 años con 11 meses).

Tener (específicamente hasta los 59 años con 11 meses). Situación laboral : Trabajar de forma dependiente o independiente con las cotizaciones previsionales y de salud al día .

Trabajar de forma dependiente o independiente con las . Vulnerabilidad socioeconómica : Estar calificadas dentro del 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar calificadas dentro del de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Límites de renta :

: Para el pago anual : Percibir una renta bruta anual inferior a $7.278.446 .

: Percibir una renta bruta anual inferior a .

Para el pago mensual: Percibir una renta bruta mensual inferior a $606.537.

Un punto a tener en cuenta que las mujeres que trabajen en instituciones del Estado o empresas privadas que reciben aporte estatal igual o superior al 50% no podrán acceder al beneficio.

Asimismo, el bono es incompatible con el subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado.

Cómo postular y modalidades de cobro

Un aspecto relevante de este subsidio es que las postulaciones están abiertas durante todo el año. El proceso se realiza de forma digital a través del portal oficial del Sence utilizando la ClaveÚnica.

Al momento de inscribirse, la usuaria debe decidir cómo desea recibir el dinero:

Pago Anual: Se recomienda esta opción ya que, por su fórmula de cálculo, no está sujeto a devoluciones de montos percibidos en exceso.

Se recomienda esta opción ya que, por su fórmula de cálculo, no está sujeto a devoluciones de montos percibidos en exceso. Pago Mensual: Son anticipos del pago anual. Quienes eligen esta vía deben tener en cuenta que el monto final se ajusta en la reliquidación anual.

Para las trabajadoras independientes, un requisito indispensable es emitir boletas de honorarios y cumplir rigurosamente con el proceso de Declaración de Renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).