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La silenciosa renovación de una figura de Colo Colo: nuevo estatus y contrato hasta 2027

Diego Ulloa encendió las alarmas en los últimos días por su situación contractual, pero su futuro en el Estadio Monumental ya está definido desde hace meses.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Diego Ulloa vive un gran momento en Colo Colo. Tras finalizar su préstamo en Unión La Calera, el lateral izquierdo regresó a los albos, se consolidó como titular y fue premiado con su primera convocatoria a la selección chilena.

Pero en medio de su dulce presente en Macul, el zaguero de 22 años encendió las alarmas por su situación contractual, luego de que surgieran versiones que indicaban que terminaba su contrato a fin de año y quedaría en condiciones de negociar como jugador libre desde junio.

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Sin embargo, la incertidumbre se disipó en las últimas horas. Según informó el periodista de ADN Deportes, Cristian Alvarado, en el programa ‘De Puntete’, Ulloa acordó la renovación de su contrato con el “Cacique” cuando retornó de su préstamo en Unión La Calera.

En su vuelta al Estadio Monumental, el lateral izquierdo negoció con Blanco y Negro una mejora en sus condiciones económicas, lo que se tradujo en la extensión de su vínculo por un año más, es decir, hasta diciembre de 2027.

El acuerdo, además, contempla la opción de renovar el contrato por un año adicional, hasta 2028, dependiendo de la cantidad de partidos que dispute el futbolista.

De esta manera, el futuro inmediato de Diego Ulloa está asegurado y, por ahora, no se moverá de Colo Colo, salvo que en los próximos meses aparezca una propuesta seductora que cambie el escenario.

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