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VIDEO. Papa León XIV responde sin filtro a Trump: “No tengo miedo y seguiré hablando contra la guerra”

El pontífice enfrentó las críticas del presidente de EE.UU. y reafirmó su rol moral, marcando distancia con la Casa Blanca en medio de una creciente tensión.

Nelson Quiroz

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La tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano escaló en las últimas horas luego de la firme respuesta del papa León XIV a los duros cuestionamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pontífice abordó la polémica durante un diálogo con periodistas a bordo del avión que lo trasladaba hacia África, donde dejó en claro que no se intimidará por las críticas.

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Getty Images / Vatican Pool

No tengo miedo a la administración Trump (…) seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, afirmó el líder de la Iglesia Católica, marcando distancia con el tono del mandatario.

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En esa línea, subrayó que su rol no es político, sino moral, insistiendo en que la Iglesia tiene el deber de promover la paz, el diálogo y soluciones multilaterales frente a los conflictos internacionales.

El pronunciamiento surge tras una ofensiva verbal del jefe de Estado estadounidense, quien lo calificó como “débil” en materia de seguridad y cuestionó su postura en política exterior.

Las declaraciones de Trump incluyeron críticas a las opiniones del pontífice sobre conflictos globales y el uso de armas, además de reproches por supuestamente interferir en asuntos políticos.

Lejos de escalar el enfrentamiento, León XIV optó por reafirmar su postura: evitar una confrontación directa, pero sin renunciar a su mensaje. “Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas y alguien debe alzar la voz”, sostuvo, reforzando su llamado a frenar la violencia en el mundo.

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