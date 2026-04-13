La tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano escaló en las últimas horas luego de la firme respuesta del papa León XIV a los duros cuestionamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pontífice abordó la polémica durante un diálogo con periodistas a bordo del avión que lo trasladaba hacia África, donde dejó en claro que no se intimidará por las críticas.

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“No tengo miedo a la administración Trump (…) seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, afirmó el líder de la Iglesia Católica, marcando distancia con el tono del mandatario.

En esa línea, subrayó que su rol no es político, sino moral, insistiendo en que la Iglesia tiene el deber de promover la paz, el diálogo y soluciones multilaterales frente a los conflictos internacionales.

El pronunciamiento surge tras una ofensiva verbal del jefe de Estado estadounidense, quien lo calificó como “débil” en materia de seguridad y cuestionó su postura en política exterior.

Las declaraciones de Trump incluyeron críticas a las opiniones del pontífice sobre conflictos globales y el uso de armas, además de reproches por supuestamente interferir en asuntos políticos.

Inédito emplazamiento: Trump ataca al papa León XIV y lo llama a dejar de “complacer a la izquierda radical” https://t.co/pJPVRUJZOC — Radio ADN (@adnradiochile) April 13, 2026

Lejos de escalar el enfrentamiento, León XIV optó por reafirmar su postura: evitar una confrontación directa, pero sin renunciar a su mensaje. “Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas y alguien debe alzar la voz”, sostuvo, reforzando su llamado a frenar la violencia en el mundo.