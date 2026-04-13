Inédito emplazamiento: Trump ataca al papa León XIV y lo llama a dejar de “complacer a la izquierda radical”

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV escalaron la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano, luego de un duro mensaje publicado en su red Truth Social, donde cuestionó abiertamente el rol del líder de la Iglesia Católica.

En su publicación, el mandatario lanzó críticas directas al pontífice, calificándolo como “débil frente al crimen” y cuestionando su postura en política internacional.

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Además, rechazó que el Papa critique a su administración, defendiendo su gestión y asegurando que fue elegido “por amplia mayoría” para aplicar medidas en materia de seguridad y economía.

El mandatario también apuntó a posturas del Vaticano en temas globales, como conflictos internacionales y el uso de armas nucleares, acusando al Papa de tener una visión equivocada.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y sicarios, a nuestro país. Y no quiero un papa que critique al Presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, por una aplastante mayoría", expuso el jefe de Estado.

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Incluso fue más allá al sugerir que su elección como pontífice habría estado influenciada por su nacionalidad estadounidense, en medio de un escenario político marcado por tensiones ideológicas.

“León debería comportarse como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político“, sumó Trump.

El cruce ocurre tras una serie de mensajes del sumo pontífice llamando a frenar conflictos armados y promover la paz, lo que ha sido interpretado como una crítica indirecta a decisiones del gobierno estadounidense.