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VIDEO. Elecciones en Perú: suspenden el cierre oficial y extienden la jornada electoral hasta este lunes 13 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones tomó esta inédita medida luego de que aproximadamente 63.000 personas no pudieran votar.

José Campillay

Getty Images

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Este domingo 12 de abril se celebraron las elecciones presidenciales en Perú, pero lo que debía terminar con una fiesta democrática dio un giro inesperado.

Tras una jornada marcada por el caos operativo y la frustración de los votantes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó de forma extraordinaria que se extenderá el plazo.

De manera concreta, debido a los incidentes provocados, las urnas volverán a abrirse durante el lunes 13 de abril para continuar con el proceso.

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La medida busca garantizar el derecho a sufragio de miles de ciudadanos que se vieron impedidos de participar debido a fallas críticas en la organización.

El despliegue de la fecha dominical se vio empañado por la ausencia de insumos básicos en diversos locales. La falta de cédulas de votación y ánforas generó filas interminables y un clima de tensión que incluso derivó en una intervención de las fuerzas policiales en las oficinas centrales de la autoridad electoral.

Ante la magnitud del problema, el organismo emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para dar una solución inmediata.

“JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”, escribieron

Se estima que son aproximadamente 63.000 personas las que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad electoral, en un proceso donde el padrón total supera los 27 millones de votantes.

Complejo escenario político

Estas elecciones ocurren bajo la sombra de una inestabilidad institucional que ha golpeado a Perú durante la última década.

Desde el año 2016, el país ha navegado por una turbulencia que ha visto desfilar a ocho mandatarios por el Palacio de Gobierno.

Como novedad en este proceso, la ciudadanía enfrenta un cambio estructural en el Poder Legislativo. Tras décadas de un sistema de cámara única, el Congreso recupera su carácter bicameral, obligando a los electores a elegir entre más de 10.000 candidatos a diputados y senadores.

Además, con una oferta electoral histórica de 35 candidatos presidenciales, la atención se centra en tres figuras que lideran las opciones para avanzar hacia una eventual segunda vuelta: Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.

La extensión de la jornada este lunes será clave para determinar los resultados finales en un escenario donde cada voto cuenta para definir el futuro de una nación que busca, con urgencia, recuperar la estabilidad.

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