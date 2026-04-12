Premier húngaro Viktor Orbán admite derrota en elecciones parlamentarias

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, admitió la derrota en las elecciones parlamentarias de hoy domingo, mientras que los resultados parciales mostraron al partido de oposición Tisza asegurar una mayoría.

“Los resultados electorales, aunque no son finales, son claros y entendibles; para nosotros son dolorosos, pero sin ambigüedades”, dijo Orbán a los reporteros.

“No hemos recibido la responsabilidad y oportunidad de gobernar. Felicito al partido ganador”, indicó.

Peter Magyar, líder de Tisza, dijo hoy en redes sociales que Orbán lo llamó para felicitarlo por la victoria de su partido.

Con el 89,97% de los votos contados por la Oficina Electoral Nacional, Tisza aseguró el 53,72% y se espera que gane 138 escaños. La coalición gobernante de Orban, entre Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano, recibió el 37,67% de los votos y se espera que obtenga 54 escaños.

El Movimiento Nuestra Patria de extrema derecha consiguió el 5,94% de los votos y se espera que obtenga siete escaños. Un candidato que representa la minoría romaní logró el apoyo suficiente para conseguir un escaño, mientras que los demás partidos en la elección no superaron el umbral de 5% requerido para formar parte del Parlamento.

Cerca de 7,52 millones de húngaros emitieron sus votos, de los aproximadamente 8,1 millones de electores, lo que representa un índice de participación récord de alrededor del 77,8%. De conformidad con la ley electoral de Hungría, las elecciones parlamentarias se llevan a cabo cada cuatro años. El Parlamento de Hungría tiene 199 escaños, de los cuales 106 son elegidos directamente en circunscripciones unipersonales y 93 son asignados entre los partidos que conforman el Parlamento.