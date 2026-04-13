;

“Nos costó adaptarnos más de la cuenta”: la autocrítica en La Roja Sub 17 tras perder una chance de ir al Mundial

Ariel Leporati no quiso culpar a las condiciones climáticas por la derrota ante Ecuador.

Carlos Madariaga

“Nos costó adaptarnos más de la cuenta”: la autocrítica en La Roja Sub 17 tras perder una chance de ir al Mundial

“Nos costó adaptarnos más de la cuenta”: la autocrítica en La Roja Sub 17 tras perder una chance de ir al Mundial / Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

La selección chilena sub 17 quedó fuera de las semifinales del Sudamericano de la categoría tras caer por 3-1 ante Ecuador.

Todo en una historiada jornada en Ypané, donde las fuertes lluvias postergaron el arranque de la jornada.

Revisa también:

ADN

“Estamos bastante apenados por el resultado. Teníamos mucha ilusión de acercarnos al Mundial. Las condiciones climáticas afectan el juego, pero Ecuador lo supo manejar mejor, nos costó adaptarnos más de la cuenta”, planteó Ariel Leporati, DT de La Roja juvenil, desmarcándose de los problemas climáticos.

Es dar excusas que no vienen al caso, en las condiciones que sea, tenemos que llevar a los jugadores al máximo nivel. Hay que dar vuelta la página”, recalcó el entrenador nacional, lamentando la contundente caída contra Ecuador.

“El partido era muy emocional, nos pegaron un golpe muy temprano y nos costó reponernos”, planteó Leporati, ya pensando en el choque del miércoles ante Bolivia, donde, si Chile gana, clasificará a la próxima cita planetaria sub 17.

Está la posibilidad de jugar por otra opción de ir al Mundial, recuperaremos todo lo que podamos. Es un rival que conocemos, pero ambos iremos con la ilusión de clasificar”, cerró el DT.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad