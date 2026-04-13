“Nos costó adaptarnos más de la cuenta”: la autocrítica en La Roja Sub 17 tras perder una chance de ir al Mundial / Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

La selección chilena sub 17 quedó fuera de las semifinales del Sudamericano de la categoría tras caer por 3-1 ante Ecuador.

Todo en una historiada jornada en Ypané, donde las fuertes lluvias postergaron el arranque de la jornada.

“Estamos bastante apenados por el resultado. Teníamos mucha ilusión de acercarnos al Mundial. Las condiciones climáticas afectan el juego, pero Ecuador lo supo manejar mejor, nos costó adaptarnos más de la cuenta”, planteó Ariel Leporati, DT de La Roja juvenil, desmarcándose de los problemas climáticos.

“Es dar excusas que no vienen al caso, en las condiciones que sea, tenemos que llevar a los jugadores al máximo nivel. Hay que dar vuelta la página”, recalcó el entrenador nacional, lamentando la contundente caída contra Ecuador.

“El partido era muy emocional, nos pegaron un golpe muy temprano y nos costó reponernos”, planteó Leporati, ya pensando en el choque del miércoles ante Bolivia, donde, si Chile gana, clasificará a la próxima cita planetaria sub 17.

“Está la posibilidad de jugar por otra opción de ir al Mundial, recuperaremos todo lo que podamos. Es un rival que conocemos, pero ambos iremos con la ilusión de clasificar”, cerró el DT.