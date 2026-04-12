“Se vio en todos lados”: el orgullo de Jorge Luna tras regalarle la camiseta de Santiago Wanderers a Juan Román Riquelme / Instagram @semiluna86

Jorge Luna completó una semana soñada luego de haber aportado este domingo con un gol para la victoria 3-1 de Santiago Wanderers sobre San Luis por la séptima fecha de la Primera B.

Todo considerando que, días atrás, hizo noticia tras compartir con Juan Román Riquelme, hoy presidente de Boca Juniors, durante la presencia xeneize en el país para jugar con la UC en Copa Libertadores.

“Estaba feliz, contento. Uno trata de preguntarle igual, no deja de ser el presidente de un club tan grande como Boca, pero no tiene problema”, aseguró el “Semilla” en diálogo con ADN Deportes, valorando su amistad con el mandamás de los trasandinos, considerando que ambos crecieron en el sector de Don Torcuato, al norte de Buenos Aires.

“Vi el partido con la UC y todo, compartí con él. Fue importante ir a verlo, no puedo hacerlo en todo el año”, comentó Jorge Luna, feliz de la repercusión que tuvo el haberle regalado la camiseta de Santiago Wanderers con su apellido estampado.

“Fue algo que me salió a mí. Siempre le he dado la mía; la agarré un poco de él, como le entrega la camiseta de Boca a famosos. Me salió de adentro hacerle la camiseta con el nombre de él. Lo bueno es que se vio en todo el mundo. Me pone feliz por el club, la camiseta se vio en todos lados”, cerró el volante caturro en ADN Deportes.