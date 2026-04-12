Chile es aplastado por Ecuador y deberá ir a los playoffs por el paso al Mundial Sub 17 / Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

Este domingo, la lluvia parecía complicar el cierre de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 en Paraguay.

De hecho, las malas condiciones climáticas llevaron a postergar en media hora el último juego de Chile en la fase de grupos, donde La Roja necesitaba imponerse a Ecuador y esperar una caída de Colombia ante Paraguay con tal de instalarse en semifinales y, con ello, asegurar su cupo en el Mundial.

Sin embargo, en Ypané todo fue en contra del elenco nacional, que no tuvo a su portero titular, Vicente Villegas, por suspensión.

Fue así como a los 8 minutos, Ecuador ya se imponía gracias al tiro de media distancia de Johan Martínez.

¡GOOOL DE ECUADOR!



A los 8' Johan Martínez, de larga distancia, anotó el 1-0 ante Chile.



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Edwin Quintero, con otro remate desde fuera del área, amplió la ventaja para los del Guayas.

¡ECUADOR ESTIRÓ LA VENTAJA!



A los 20' Edwin Quintero, desde fuera del área, convirtió el 2-0 ante Chile.



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Ecuador pudo ampliar la diferencia al minuto 42, pero Quintero perdió su lanzamiento penal. Eso sí, el 3-0 sí llegó, pero a los 74 minutos, luego que Luis Fragoso hiciera gala de todo su talento.

¡ECUADOR ANOTÓ EL TERCERO!



A los 74' Luis Fragozo, tras una gran acción individual, convirtió el 3-0 ante Chile.



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Chile logró descontar con el tanto de Renato Vera al segundo minuto de descuento, anotando el gol del honor para el 3-1 final que, sumado al triunfo de Colombia ante Paraguay, dejó a La Roja en el cuarto lugar de su grupo.

¡ZAPATAZO Y CHILE DESCONTÓ SOBRE EL FINAL!



A los 92' Renato Vera, con pierna izquierda, anotó el 1-3 ante Ecuador.



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El conjunto nacional, eso sí, accedió a los playoffs, donde se jugará el paso al Mundial Sub 17 enfrentando a Bolivia, elenco que finalizó tercero en el grupo B.