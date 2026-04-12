VIDEOS. Chile es aplastado por Ecuador y deberá ir a los playoffs por el paso al Mundial Sub 17
El elenco nacional no pudo con el poderío de los del Guayas, quedando fuera de la pelea por el título en el Sudamericano.
Este domingo, la lluvia parecía complicar el cierre de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 en Paraguay.
De hecho, las malas condiciones climáticas llevaron a postergar en media hora el último juego de Chile en la fase de grupos, donde La Roja necesitaba imponerse a Ecuador y esperar una caída de Colombia ante Paraguay con tal de instalarse en semifinales y, con ello, asegurar su cupo en el Mundial.
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Sin embargo, en Ypané todo fue en contra del elenco nacional, que no tuvo a su portero titular, Vicente Villegas, por suspensión.
Fue así como a los 8 minutos, Ecuador ya se imponía gracias al tiro de media distancia de Johan Martínez.
Edwin Quintero, con otro remate desde fuera del área, amplió la ventaja para los del Guayas.
Ecuador pudo ampliar la diferencia al minuto 42, pero Quintero perdió su lanzamiento penal. Eso sí, el 3-0 sí llegó, pero a los 74 minutos, luego que Luis Fragoso hiciera gala de todo su talento.
Chile logró descontar con el tanto de Renato Vera al segundo minuto de descuento, anotando el gol del honor para el 3-1 final que, sumado al triunfo de Colombia ante Paraguay, dejó a La Roja en el cuarto lugar de su grupo.
El conjunto nacional, eso sí, accedió a los playoffs, donde se jugará el paso al Mundial Sub 17 enfrentando a Bolivia, elenco que finalizó tercero en el grupo B.
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