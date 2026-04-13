Hoy repartirán miles de donuts gratis en Santiago: revisa aquí la hora y el lugar para participar

En caso de que seas un amante de la comida, este lunes 13 de abril una conocida empresa estará regalando miles de donuts en la región Metropolitana.

Se trata de una iniciativa de Krispy Kreme, compañía que está celebrando su tercer aniversario en nuestro país a modo de celebración.

En su cuenta oficial de Instagram, anunciaron que esta será “una semana donde estaremos regalando miles de doughnuts en distintos puntos de Santiago".

Para este lunes 13 de abril ya hay un lugar y una hora concreta en donde se llevará a cabo la repartición gratuita de donuts.

¿Dónde y a qué hora regalarán donuts?

Según lo comunicado por la compañía, este lunes se regalarán 300 cajas de 6 original glazed gratis a las 15:00 horas en la sucursal de Krispy Kreme en el Teatro Kennedy .

Las donuts se entregarán a los primeros en llegar, por ende, se respetará el orden de llegada. “Les pedimos respetar la fila”, pidieron desde la compañía.

Adicionalmente, la jornada también incluirá diversos premios sorpresa para los asistentes. A continuación, los detalles: