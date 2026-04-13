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Día Internacional del Beso: ¿Por qué se celebra cada 13 de abril?

Más allá de la romántica tradición, este gesto reduce el estrés y fortalece el corazón; conoce aquí los beneficios.

Javier Méndez

Día Internacional del Beso: ¿Por qué se celebra cada 13 de abril?

Día Internacional del Beso: ¿Por qué se celebra cada 13 de abril? / Tero Vesalainen

Cada 13 de abril el mundo celebra el Día Internacional del Beso, una efeméride que va más allá del romanticismo.

La fecha fue instaurada para conmemorar el beso más largo de la historia registrado hasta ese momento.

Todo ocurrió en Tailandia, durante un certamen anual organizado por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya.

En 2013, una pareja tailandesa conformada por Ekkachai y Laksana Tiranarat logró una hazaña notable: se besaron sin interrupción durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

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Con este tiempo, superaron su propia marca anterior de 46 horas consecutivas y entraron directamente al libro de los Récords Mundiales Guinness. A la par, también fueron reconocidos con una placa metálica y dos anillos de diamantes.

A diferencia del Día de San Valentín, que tiene un enfoque más comercial y de pareja, el Día Internacional del Beso se centra en el gesto como una expresión de afecto y de conexión humana.

Estos son los beneficios de besar para la salud

  • Liberación de hormonas del bienestar: Al besar, el cerebro segrega dopamina, oxitocina y serotonina, sustancias que generan placer y refuerzan los vínculos afectivos.
  • Reducción del estrés y la ansiedad: El contacto físico disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, promoviendo un estado de relajación y calma.
  • Mejora de la salud cardiovascular: Los besos ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, lo que contribuye a reducir la presión arterial y mejora la circulación.
  • Efecto analgésico natural: Gracias a la dilatación sanguínea y la reducción del estrés, besar puede aliviar dolores de cabeza y calambres menstruales.
  • Fortalecimiento del sistema inmune: El intercambio de saliva expone al cuerpo a nuevos gérmenes, lo que ayuda a entrenar y fortalecer las defensas naturales.
  • Salud bucodental: Este acto estimula la producción de saliva, la cual ayuda a limpiar restos de comida y eliminar bacterias que causan las caries.
  • Mejora del perfil lipídico: Existe una relación indirecta entre la frecuencia de los besos y la mejora en los niveles de colesterol y triglicéridos.
  • Tonificación facial: Al besar se utilizan entre 2 y 34 músculos de la cara. Ejercitarlos con frecuencia ayuda a mantener la piel más firme y estimula la producción de colágeno.
  • Quema de energía (casi mínima): Dependiendo de la intensidad, un beso apasionado puede quemar entre 2 y 26 calorías por minuto.
  • Aumento del deseo sexual: La saliva contiene testosterona, lo que ayuda a incrementar la libido y la excitación en la pareja.
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