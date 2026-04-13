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“Habrá consecuencias”: gremios del transporte de carga advierten medidas por impacto del diésel en la logística

Acusan fuerte presión sobre la cadena de suministro tras el alza del combustible y exigen acciones concretas para contener costos y evitar efectos en distribución.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Los gremios del transporte de carga por carretera manifestaron su preocupación ante el sostenido incremento en el precio de los combustibles, advirtiendo efectos en la cadena de abastecimiento si no se adoptan medidas.

A través de una declaración pública, las organizaciones —que agrupan a pequeños, medianos y grandes empresarios del rubro— expresaron su “enérgico rechazo” a cualquier nueva alza, subrayando que el aumento histórico del diésel, que cifran en $580 por litro, ya está generando impactos relevantes.

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Según indicaron, esto ha provocado “graves complicaciones en la logística y distribución nacional”, además de un alza superior al 25% en las tarifas de transporte.

En el mismo texto, cuestionaron la falta de acciones por parte de las autoridades, señalando que “no se ve un claro y activo llamado oficial” hacia los generadores de carga, tanto públicos como privados, para que estos costos sean traspasados a las tarifas.

Finalmente, el gremio advirtió que, de no existir respuestas “claras y concretas” —que incluyan frenar nuevas alzas y permitir ajustar los precios del transporte—, “habrá consecuencias”, sin detallar las medidas que podrían adoptar.

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