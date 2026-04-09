Chile Transporte advierte impacto operativo por aumento de diésel y exige respuestas al Gobierno: “No estamos en condiciones”

La Asociación Gremial de Transporte de Carga por Carretera de Chile emplazó al Gobierno y a los generadores de carga a tomar medidas ante el alza sostenida de los combustibles, advirtiendo su impacto en el transporte de mercancías.

Mediante una declaración pública, el gremio expresó su “profunda preocupación” por el incremento de las bencinas y el diésel, señalando que estos costos están afectando directamente a un sector clave de la cadena logística.

En ese contexto, llamaron al Ejecutivo a cumplir los compromisos adquiridos tras reuniones con autoridades.

“Consideramos fundamental que el gobierno dé cumplimiento (…) avanzando en soluciones concretas que permitan atender adecuadamente las problemáticas que enfrenta el sector”, indicaron.

“No estamos en condiciones”

Asimismo, apuntaron a los generadores de carga —empresas que contratan estos servicios—, instándolos a hacerse cargo del escenario actual. “Los transportistas no estamos en condiciones de absorber de manera indefinida incrementos (…) ajenos a la gestión operativa”, afirmaron.

El gremio agregó que la incertidumbre internacional y conflictos en curso han incidido en el alza de los combustibles, por lo que insistieron en la necesidad de respuestas coordinadas entre el sector público y privado.