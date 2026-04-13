“El 50% de los narcotest que fueron aplicados hoy dieron positivo”

Una jornada de fiscalización masiva en la comuna de Peñalolén terminó con resultados alarmantes para la seguridad del transporte público capitalino.

Durante el operativo, un conductor de un bus RED fue detenido tras dar positivo en un narcotest, el cual detectó que operaba la máquina bajo los efectos de la cocaína.

El operativo no solo afectó al transporte público. Según las autoridades, otros dos conductores fueron aprehendidos bajo condiciones similares:

Transporte de carga: Un trabajador de una empresa de bebidas de fantasía fue detenido por manejar bajo los efectos del alcohol .

Un trabajador de una empresa de bebidas de fantasía fue detenido por manejar bajo los efectos del . Estadística crítica: El delegado presidencial, Germán Codina, reveló una cifra que causó sorpresa entre los fiscalizadores: el 50% de los narcotest aplicados durante la jornada dieron positivo.

El riesgo de las “máquinas grandes”

El delegado Codina fue enfático en condenar estas conductas, calificándolas como una “situación de irresponsabilidad que debemos enfrentar”. La autoridad advirtió que el peligro es doble: no solo se arriesga la vida del conductor, sino especialmente la de los pasajeros del sistema RED y la de quienes circulan en vehículos menores que pueden ser embestidos por estas máquinas de gran tonelaje.

Trabajo intersectorial

La fiscalización fue el resultado de una acción coordinada entre múltiples instituciones para blindar las calles de la capital:

SENDA y el Ministerio de Transportes .

y el . El Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Peñalolén.

Este operativo se enmarca en las políticas de seguridad vial del Gobierno que buscan reducir los siniestros de tránsito asociados al consumo de sustancias, reforzando la presencia del Estado en puntos críticos de la Región Metropolitana.