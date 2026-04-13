Alarma en Calama: estudiante de séptimo básico es sorprendido con arma en colegio

Una nueva alerta de seguridad remeció a un establecimiento educacional de Calama durante la jornada de este lunes.

Esta vez, el episodio ocurrió en la Escuela Vado de Topater D-49, ubicada en la entrada sur de la ciudad, donde un alumno de séptimo básico fue detectado portando un arma al interior del recinto.

Tras advertirse la situación, el colegio activó de inmediato sus medidas preventivas y dio aviso a Carabineros, que concurrió al lugar para verificar el hecho.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los funcionarios comprobaron que el estudiante mantenía un arma a balines. Sin embargo, el caso no quedó cerrado ahí, ya que no se descartó la posibilidad que pudiera estar adaptado para disparos reales, por lo que el objeto fue incautado para su análisis.

Protocolo activado y preocupación entre las familias

El hecho generó una rápida reacción al interior de la comunidad escolar. Según la información entregada preliminar, inmediatamente se aplicaron los protocolos de seguridad, lo que incluyó el aviso a padres y apoderados.

A partir de esa alerta, varias familias llegaron hasta el establecimiento para retirar a sus hijos e hijas que habían asistido a clases durante la mañana.

La situación vuelve a instalar inquietud en torno a la seguridad en los recintos educacionales de la comuna. No solo por la presencia del arma, sino también por el impacto que este tipo de casos provoca en estudiantes, docentes y asistentes de la educación, en un contexto donde la convivencia escolar se ha transformado en una preocupación creciente.

En paralelo, el alumno quedó a disposición del tribunal correspondiente, instancia que deberá definir las medidas a seguir frente a este nuevo episodio.

Por ahora, lo concreto es que el procedimiento permitió retirar el objeto antes de que la situación escalara. Aun así, el caso vuelve a encender las alarmas en Calama, una ciudad que ha debido enfrentar en las últimas semanas distintos episodios de violencia vinculados a comunidades escolares.