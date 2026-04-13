Estaba decapitado, maniatado y parcialmente quemado: qué se sabe del cuerpo hallado en Curacaví

Un brutal hallazgo quedó al descubierto durante la noche en la Cuesta Zapata, luego de que vecinos alertaran sobre un incendio en un sector poco transitado de la ruta.

Al acercarse para controlar las llamas, descubrieron que se trataba del cuerpo de un hombre, lo que activó un amplio operativo policial en la comuna de Curacaví.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía ECOH, el hecho se registró cerca de las 23:50 horas, a la altura del kilómetro 2.

En una revisión preliminar, personal especializado de Carabineros de Chile determinó que la víctima corresponde a un hombre que estaba decapitado, maniatado y con una fractura expuesta en una de sus extremidades, además de presentar signos de haber sido parcialmente calcinado. El cuerpo, según se indicó, habría sido envuelto antes de ser abandonado en el lugar.

La investigación

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de equipos del OS9 y Labocar, quienes trabajan en el levantamiento de evidencia para establecer la identidad de la víctima, la dinámica del crimen y el móvil.

Entre las acciones en curso se contempla la revisión de cámaras de seguridad, el análisis de antenas telefónicas y la eventual identificación de vehículos que pudieran haber participado en el traslado del cuerpo. Hasta ahora, no se ha confirmado la presencia de acelerantes ni evidencia balística.

El caso genera especial preocupación, ya que presenta características similares a otros hechos recientes en la zona. La semana pasada, en la Cuesta Barriga, fue encontrado otro cadáver con signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de un posible vínculo con el crimen organizado.

No obstante, las autoridades no descartan otras líneas investigativas mientras avanzan los peritajes clave para esclarecer este macabro homicidio.