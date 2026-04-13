Amenaza de tiroteo en colegio de Villa Alemana obliga a suspender las clases hoy lunes

Durante este lunes, se suspendieron las clases en un establecimiento educacional de Villa Alemana tras detectarse una amenaza de tiroteo al interior del recinto, lo que activó protocolos de seguridad y generó un despliegue preventivo de las autoridades.

El hecho ocurrió en el Colegio San Nicolás, luego de que un estudiante alertara a inspectoría sobre un mensaje escrito en uno de los baños, donde se advertía: “ TIROTEO LUNES 13 DE ABRIL ”. A partir de esta situación, la dirección del establecimiento adoptó medidas inmediatas para resguardar a la comunidad escolar.

En un comunicado oficial, la directora Marcela Breguel señaló que “ante la gravedad de la situación la dirección ha procedido a aplicar el protocolo de seguridad correspondiente, el cual contempla entre otras acciones, la activación de medidas preventivas inmediatas”, confirmando además la suspensión de las actividades académicas.

Los antecedentes fueron puestos a disposición de Carabineros, mientras que las autoridades iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de quien habría realizado la amenaza.

En paralelo, desde el colegio informaron que se encuentran evaluando las condiciones necesarias para un retorno seguro a clases, a la espera de nuevas orientaciones por parte de las instituciones correspondientes.

Asimismo, se indicó que durante la jornada se dispondrá de apoyo profesional para estudiantes y funcionarios. En esa línea, la dirección enfatizó que “como comunidad educativa, nuestro principal compromiso es resguardar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y funcionarios”.