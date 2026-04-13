Macabro hallazgo en Curacaví: encuentran cuerpo decapitado y parcialmente quemado en Cuesta Zapata

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Un macabro hallazgo quedó al descubierto durante la noche en la comuna de Curacaví, luego de que vecinos alertaran sobre un foco de incendio en la Cuesta Zapata.

Al acudir al lugar para controlar las llamas, se percataron de que lo que se quemaba era el cuerpo de un hombre, dando aviso inmediato a las autoridades.

ECOH Ampliar

Según informó la fiscal del equipo ECOH, Gabriela Mendoza, el hallazgo se produjo cerca de las 23:50 horas, a la altura del kilómetro 2 de la ruta.

En una primera revisión, personal especializado de Carabineros de Chile estableció que la víctima corresponde a un hombre que se encontraba decapitado, maniatado y con una fractura expuesta en una de sus extremidades, además de presentar signos de haber sido parcialmente quemado.

Equipos del OS9 y Labocar trabajan en el sitio del suceso para levantar evidencia que permita esclarecer la dinámica del crimen, identificar a la víctima y determinar el móvil.

Entre las diligencias en curso se contempla la revisión de cámaras de seguridad, el análisis de posibles vehículos involucrados y el cruce de información telefónica. De momento, no se ha confirmado la presencia de evidencia balística ni de acelerantes.

El caso genera preocupación, ya que se suma a otro hallazgo reciente ocurrido la semana pasada en el sector de Cuesta Barriga, también en Curacaví, donde fue encontrado otro cuerpo con signos de violencia.