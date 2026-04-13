Río atmosférico llega a 11 regiones de Chile con lluvia y tormentas eléctricas: caerían más de 100 mm de agua / Getty Images

Una semana marcada por lluvias, tormentas eléctricas y viento se proyecta para buena parte del país, en un escenario que abarcaría al menos 11 regiones.

De acuerdo con los pronósticos de Meteored, los acumulados podrían ser significativos en sectores del sur, donde incluso se superarían los 100 milímetros, en medio de una combinación de baja segregada, sistemas frontales y circulación en altura.

El panorama comenzará a moverse desde el norte. Aunque la Alta de Bolivia aparece debilitada, seguirá aportando condiciones para la formación de nubosidad convectiva en la cordillera, especialmente durante las tardes.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, “se prevén tormentas eléctricas en la cordillera de Arica y Parinacota durante la tarde y noche del lunes”, con precipitaciones acotadas. A eso se suma la llegada de una baja segregada, sistema que elevará la inestabilidad en zonas del norte grande.

Norte con inestabilidad y sur bajo el impacto de un río atmosférico

El fenómeno más llamativo en el norte se concentrará entre Antofagasta y Atacama. En esa franja costera, la mezcla de aire frío en altura y humedad oceánica podría generar chubascos más intensos de lo habitual.

De hecho, se advierte que “desde la madrugada del martes 14 se registrarán precipitaciones normales a moderadas en corto periodo en Antofagasta y Atacama”, con montos de entre 1 y 6 milímetros en costa y pampa. Además, el modelo europeo anticipa que los registros podrían superar los 10 milímetros e incluso incluir tormentas aisladas.

Junto con eso, otro aviso meteorológico alerta por viento normal a moderado en Tarapacá y Antofagasta entre la tarde del sábado 11 y la noche del martes 14 de abril. Las ráfagas oscilarían entre 60 y 80 km/h en sectores interiores, una condición que podría levantar polvo y reducir la visibilidad en áreas desérticas.

Mientras tanto, en el sur y centro-sur el protagonismo será de los sistemas frontales. El pronóstico indica que un nuevo frente ingresará acompañado por un río atmosférico, fenómeno que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde zonas subtropicales y que puede intensificar las precipitaciones.

En esa línea, el reporte sostiene que “un nuevo sistema frontal ingresará acompañado de un río atmosférico y viento intenso”, favoreciendo lluvias abundantes entre Los Ríos y Magallanes, además de un avance posterior hacia La Araucanía, Biobío e incluso parte de Ñuble.

En las zonas australes se estiman acumulados superiores a 100 mm, mientras que en La Araucanía y Los Ríos superarían los 30 mm.

Con este escenario, la semana se perfila como una de alta atención meteorológica en varias zonas del país, tanto por la intensidad de las lluvias como por los efectos del viento y la actividad eléctrica.