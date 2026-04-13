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“Eso es abandono”: ministra de Salud alerta por mil pacientes con alta médica que siguen hospitalizados

Adultos mayores sin redes de apoyo permanecen en recintos asistenciales, generando sobrecosto y evidenciando un problema social que involucra a otros sectores.

Martín Neut

May Chomali, ministra de Salud

May Chomali, ministra de Salud / FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

La ministra de Salud, May Chomali, alertó ante la Comisión de Salud del Senado que cerca de mil pacientes permanecen en hospitales del país pese a contar con alta médica, debido a la falta de redes de apoyo para su cuidado.

“Tenemos 1.000 pacientes sociosanitarios en nuestros hospitales. O sea, son dos hospitales enteros”, afirmó, precisando que se trata principalmente de adultos mayores con requerimientos básicos.

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“Son personas que tienen medicaciones básicas, que tienen cuidados básicos, y los tenemos hospitalizados”, agregó.

La secretaria de Estado aseguró que los recintos han intentado gestionar su egreso sin resultados. “Nuestros hospitales han hecho todo el trabajo por tratar de llevarlos a sus casas y no han encontrado dónde llevarlos”, sostuvo.

“Eso es abandono”

Además, advirtió posibles casos de abandono familiar. “Les puedo dar por firmado que aquí hay un porcentaje no menor de esas familias que están recibiendo la PGU (…) Eso es abandono”, señaló, junto con indicar que se realizará un cruce de datos para abordar la situación.

Finalmente, Chomali subrayó que se trata de un problema social que genera “sobregasto” en el sistema hospitalario y que requiere una respuesta intersectorial, incluyendo al Ministerio de Desarrollo Social.

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